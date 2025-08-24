Žinios, kurios šviečia.
Sportas Krepšinis

„Eurobasket 2025“ šeimininkai paskelbė galutinį dvyliktuką

2025 m. rugpjūčio 24 d. 14:51
Lrytas.lt
„Eurobasket 2025“ šeimininkai latviai paskelbė galutinį dvyliktuką, kuriuo sieks nustebinti varžovus.
Rinktinės treneris Luca Banchi atsisveikino su Karliu Šilinsu, Tomu Skuja ir Kristapu Kilpsu.
Latvijos rinktinės dvyliktukas: Marekas Mejeris, Kristapas Porzingis, Davis Bertanas, Dairis Bertanas, Rolandas Šmitas, Klavas Čavaras, Rihardas Lomažas, Andrejus Gražulis, Marcis Šeinbergas, Artūras Kurucas, Artūras Žagaras, Kristeris Zorikas.
Latvijos rinktinė varžysis „Eurobasket 2025“ A grupėje kartu su Serbijos, Turkijos, Čekijos, Portugalijos ir Estijos rinktinėmis.
