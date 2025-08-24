„Eurobasket 2025“ šeimininkai paskelbė galutinį dvyliktuką

Rinktinės treneris Luca Banchi atsisveikino su Karliu Šilinsu, Tomu Skuja ir Kristapu Kilpsu.
Latvijos rinktinės dvyliktukas: Marekas Mejeris, Kristapas Porzingis, Davis Bertanas, Dairis Bertanas, Rolandas Šmitas, Klavas Čavaras, Rihardas Lomažas, Andrejus Gražulis, Marcis Šeinbergas, Artūras Kurucas, Artūras Žagaras, Kristeris Zorikas.
Latvijos rinktinė varžysis „Eurobasket 2025“ A grupėje kartu su Serbijos, Turkijos, Čekijos, Portugalijos ir Estijos rinktinėmis.
Kristapas PorzingisLatvijos vyrų krepšinio rinktinėLuca Banchi
Rodyti daugiau žymių