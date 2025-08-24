Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
SportasKrepšinis

Niūrios nuotaikos pasaulio čempionų stovykloje: „Real“ krepšininkas nerungtyniaus „Eurobasket 2025“ Paaiškėjo galutinis dvylikutkas

2025 m. rugpjūčio 24 d. 08:31
Lrytas.lt
Vokietijos krepšinio federacija pranešė liūdnas naujienas prieš artėjantį „Eurobasket 2025“. Dėl traumos rinktinei negalės padėti Davidas Krameris.
Daugiau nuotraukų (1)
Pranešama, jog krepšininkas patyrė raumens traumą, o jam praleisti Europos čempionatą rekomendavo ir Madrido „Real“ gydytojai.
D. Krameris į „Karališkąjį“ klubą persikėlė šią vasarą.
Prieš tai krepšininkas rungtyniavo Tenerifės „La Laguna“ ekipoje ir rinko po 11,1 taško.
Tuo tarpu rinktinės treneris Alexas Mumbru po paskutinių draugiškų rungtynių prieš Ispaniją, kurias laimėjo 95:78, atsisveikino su Nelsonu Weidemannu.
Tokiu būdu ir paaiškėjo galutinis dvyliktukas, kuris vyks į „Eurobasket 2025“.
Vokietijos rinktinės dvyliktukas: Franzas Wagneris, Dennisas Schroderis, Tristanas Da Silva, Isaacas Bonga, Oscaras Da Silva, Justusas Hollatzas, Leonas Kratzeris, Maodo Lo, Andreasas Obstas, Danielis Theisas, Johannesas Thiemannas, Johannesas Voigtmannas.
Vokiečiai Europos čempionate žais B grupėje, kurioje rungsis su Lietuvos, Suomijos, Švedijos, Juodkalnijos ir Didžiosios Britanijos rinktinėmis.
Vokietijos vyrų krepšinio rinktinėAlexas MumbruEurobasket 2025

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.