Pranešama, jog krepšininkas patyrė raumens traumą, o jam praleisti Europos čempionatą rekomendavo ir Madrido „Real“ gydytojai.
D. Krameris į „Karališkąjį“ klubą persikėlė šią vasarą.
Prieš tai krepšininkas rungtyniavo Tenerifės „La Laguna“ ekipoje ir rinko po 11,1 taško.
Tuo tarpu rinktinės treneris Alexas Mumbru po paskutinių draugiškų rungtynių prieš Ispaniją, kurias laimėjo 95:78, atsisveikino su Nelsonu Weidemannu.
Tokiu būdu ir paaiškėjo galutinis dvyliktukas, kuris vyks į „Eurobasket 2025“.
Vokietijos rinktinės dvyliktukas: Franzas Wagneris, Dennisas Schroderis, Tristanas Da Silva, Isaacas Bonga, Oscaras Da Silva, Justusas Hollatzas, Leonas Kratzeris, Maodo Lo, Andreasas Obstas, Danielis Theisas, Johannesas Thiemannas, Johannesas Voigtmannas.
Vokiečiai Europos čempionate žais B grupėje, kurioje rungsis su Lietuvos, Suomijos, Švedijos, Juodkalnijos ir Didžiosios Britanijos rinktinėmis.