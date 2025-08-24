Serbų legenda saviškiams jau matuoja auksą: „Nematau verto varžovo“

Serbų legenda Žarko Paspalj kalbėdamas su „Mozzart Sport“ pareiškė, jog nėra abejonių dėl stipriausios rinktinės čempionate.
„Ką čia bepasakysi?, – retoriškai klausė Ž.Paspalj. – Argi ne viskas aišku kaip dieną? Ką čia analizuoti? Kai esi stipriausias, tai esi stipriausias. Serbija yra stipriausia, be jokios abejonės. Nematau, kas galėtų mus sustabdyti kelyje į auksą.“
Tiesa, Ž.Paspalj prisiminė praėjusį Europos čempionatą, kuomet netikėtai jų kelionę jau aštuntfinalyje 94:86 įveikė Serbijos krepšininkus.
„Nematau realaus varžovo, kas galėtų mus sustabdyti. Tikrai tikiu, kad atėjo laikas tam auksui, kad Italijos istorija nepasikartotų. Vienos rungtynės yra vienos rungtynės, visada gali nutikti kažkas netikėto, bloga diena.
Italija mums atsitiko ir parodė kelią būsimoms pergales. Kaip ir Paryžiaus olimpinėse žaidynėse. Jei turėsime tokį požiūrį, nematau verto varžovo. Viskas priklauso tik nuo mūsų“, – kalbėjo serbas.
Krepšinio legenda taip pat nusiminė, jog į Senojo žemyno pirmenybes atvyksta ne pačios geriausios sudėties.
„Europos čempionatą labai lengva nuspėti, kai jis vyksta po olimpinių žaidynių, – teigė Ž.Paspalj. – Visi jaučiasi šiek tiek tušti, ir tai nutiko ir šią vasarą. Matome, kaip atrodo Ispanijos, Prancūzijos ir kitos komandos. Nedaug komandų čempionate yra stipriausios sudėties.“
Serbai „Eurobasket 2025“ rungtyniaus A grupėje, kurioje grumsis su Latvija, Turkija, Estija, Čekija ir Portugalija.
Serbijos rinktinės dvyliktukas: Aleksa Avramovičius, Bogdanas Bogdanovičius, Ognjenas Dobričius, Marko Guduričius, Stefanas Jovičius, Nikola Jovičius, Nikola Jokičius, Vanja Marinkovičius, Vasilje Micičius, Nikola Milutinovas, Filipas Petruševas ir Tristanas Vukčevičius.