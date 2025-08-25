Atvirai kirto R. Kurtinaičio ir T. Pačėso duetui: „Šitas trenerių štabas J. Valančiūnu nelabai tiki“

Dieną prieš rinktinės strategas paskelbė tris pavardes kandidatų, kuriems buvo padėkota už darbą stovykloje.
Netikėtai iš kandidatų sąrašo išbrauktas Eimantas Bendžius, paliekant ekipoje trys aukštaūgius ir penktuoju numeriu galintį žaisti Ąžuolą Tubelį.
J.Valančiūnas pasirengimą pirmenybėms pagal NBA taisykles pradėjo rugpjūčio 1 dieną ir sužaidė 5 mačus ir per 13 minučių vidutiniškai pelnė po 12 taškų.
Laidai „O spotas“ Martynas Gecevičius nusistebėjo tuo, kad R.Kurtinaitis į pirmenybes vešis du J.Valančiūno dublerius – Mareką Blaževičių ir Lauryną Birutį. Jis įžvelgė mažu trenerių štabo pasitikėjimu J.Valančiūnu.
„Šitas trenerių štabas tikrai J.Valančiūnu nelabai tiki. Jis pasirengime žaidė po 12–13 minučių. Prasidės psichologija, reikės laimėti, įtampa kita, varžovai kitokio lygio bus. Tu vežiesi 5–6 debiutantus. Reikės patyrusių žmonių, kurie jau yra matę tokį krepšinį. E.Bendžius vienas iš tokių. Dabar vežamės visus debiutantus. Galite sakyti ką nori, bet kinkos jiems drebės. Jeigu neis rungtynės – drebės.
J.Valančiūnas nežais 13 minučių. Jis žais 20 minučių. Jis turės tiek žaisti, bet ar gali? Klausimas, nes jis nėra (kontrolinėse rungtynėse) dar ir 15-os sužaidęs. Su islandais dabar pabėgiojo? Ne su islandais mes žaisim čempionate. Ir ne rungtynės su tokio lygio komandomis viską nulems. Nematau kaip išsiversim su 12 minučių žaidžiančiu J.Valančiūnu,“ – laidoje „O sportas“ kalbėjo buvęs rinktinės narys M.Gecevičius.
Rimas KurtinaitisTomas PačėsasMartynas Gecevičius
Rodyti daugiau žymių