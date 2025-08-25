Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
SportasKrepšinis

Graikijos rinktinės dvyliktuke – trys Antetokounmpo broliai ir gerai pažįstamos veteranų pavardės

2025 m. rugpjūčio 25 d. 08:17
Lrytas.lt
Sekmadienį Graikijos rinktinė sužaidė paskutines kontrolines rungtynes prieš artėjantį Europos krepšinio čempionatą – graikai susitiko su Prancūzija, o po mačo vyriausiasis treneris Vassilis Spanoulis paskelbė galutinį dvyliktuką, kuris varžysis jau netrukus startuosiančiose Senojo žemyno pirmenybėse.
Daugiau nuotraukų (1)
Paskutiniuoju žaidėju, palikusiu komandą, tapo 20-metis Vangelis Zougris.
Graikijos rinktinė: Kostas Papanikolaou, Giannoulis Larentzakis, Kostas Antetokounmpo, Tyleris Dorsey (visi – Pirėjo „Olympiacos“), Kostas Sloukas, Konstantinos Mitoglou, Panagiotis Kalaitzakis, Vasilis Toliopoulos, Alexandros Samodurovas (visi – Atėnų „Panathinaikos“), Giannis Antetokounmpo (Milvokio „Bucks“), Dimitris Katsivelis (Atėnų AEK) ir Thanasis Antetokounmpo.
Rugpjūčio 27-ąją prasidėsiantį čempionatą Graikija pradės C grupėje, kur jos varžovais bus Ispanija, Italija, Sakartvelas, Bosnija ir Hercegovina bei šeimininkė Kipras. Atkrintamosios varžybos vyks Rygoje, o finalas numatytas rugsėjo 14 dieną.
Graikijos krepšinio rinktinėGiannis AntetokounmpoVassilis Spanoulis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.