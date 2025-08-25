Graikijos rinktinės dvyliktuke – trys Antetokounmpo broliai ir gerai pažįstamos veteranų pavardės

Paskutiniuoju žaidėju, palikusiu komandą, tapo 20-metis Vangelis Zougris.
Graikijos rinktinė: Kostas Papanikolaou, Giannoulis Larentzakis, Kostas Antetokounmpo, Tyleris Dorsey (visi – Pirėjo „Olympiacos“), Kostas Sloukas, Konstantinos Mitoglou, Panagiotis Kalaitzakis, Vasilis Toliopoulos, Alexandros Samodurovas (visi – Atėnų „Panathinaikos“), Giannis Antetokounmpo (Milvokio „Bucks“), Dimitris Katsivelis (Atėnų AEK) ir Thanasis Antetokounmpo.
Rugpjūčio 27-ąją prasidėsiantį čempionatą Graikija pradės C grupėje, kur jos varžovais bus Ispanija, Italija, Sakartvelas, Bosnija ir Hercegovina bei šeimininkė Kipras. Atkrintamosios varžybos vyks Rygoje, o finalas numatytas rugsėjo 14 dieną.
Graikijos krepšinio rinktinėGiannis AntetokounmpoVassilis Spanoulis
