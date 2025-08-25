Žinios, kurios šviečia.
Ilgus metus Šiauliuose žaidęs gynėjas keliasi į Jonavą

2025 m. rugpjūčio 25 d. 10:06
Jonavos krepšinio klubas pasiekė susitarimą su šešis sezonus Šiauliuose praleidusiu gynėju Eimantu Stankevičiumi.
27 metų 192 cm ūgio atakuojantis gynėjas 2024-2025 sezone Lietuvos krepšinio lygoje atstovaudamas „Šiaulių“ ekipą per 16 minučių pelnydavo po 6,6 taško, atkovodavo po 2,7 kamuolio, atlikdavo po 1,2 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo 6,9 naudingumo balo.
„Jonavos komanda pastaraisiais sezonais niekada nenustojo stebinti. Esu pasiruošęs sunkiai dirbti, atiduoti visą save aikštelėje ir tikiuosi, kad pavyks pasiekti kažką panašaus kaip pernai metais.
Tikiu, kad laukia puikus sezonas tiek man asmeniškai, tiek visai komandai.“ – po prisijungimo prie „Jonavos“ komandos kalbėjo Stankevičius.
Su komandos naujoku pasirašyta vienų metų sutartis.
