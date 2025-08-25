Latvijoje pakvipo skandalu: už L. Dončičiaus ir lietuvių mačus atseikėta įspūdinga suma, aišku, kodėl slovėnas nežaidė Šiauliuose

Žurnalistas Ilmaras Stūriška iš portalo lasi.lv pirmasis paviešino, kad Latvijos nacionalinės komandos pasiruošimas 2025 m. Europos čempionatui kainavo apie 1,14 mln. eurų.
Teigiama, kad net 325 tūkst. eurų buvo skirta draugiškam turnyrui Rygoje, kuriame susitiko Slovėnija, Latvija ir Lietuva.
Latvių federacijos generalinis sekretorius Kasparas Ciprussas portalui basketnews.com aiškino, kad tai yra ne rinktinės pasirengimo, o visų įmanomų renginių ir komandos kelionių į kontrolines rungtynes bei stovyklas kaina.
Latvijos valstybė rinktinės pasiruošimui turnyrui buvo skyrusi 340 tūkst. eurų.
Ypač žurnalistus sudomino skaičiai, gauti apie turnyrą Rygoje rugpjūčio 14–16 d., į kurį buvo pakviesta Lietuva ir Slovėnija.
Pasak lasi.lv, tos dvejos rungtynės, įskaitant svečių komandų pasisvečiavimą, kainavo daugiau nei 325 000 eurų.
Pasirodo, iš pradžių rungtynės buvo suplanuotos tik Rygoje, tačiau akistata tarp slovėnų ir lietuvių buvo perkelta į Šiaulius.
Iš esmės paaiškėjo, kodėl Šiauliuose nežaidė slovėnų žvaigždė Luka Dončičius. Latviai sumokėjo Slovėnijos rinktinei už lėktuvo bilietus ir atvykimą į Rygą: buvo padengtos visos įmanomos kelionės išlaidos.
Todėl atvykus į Lietuvą slovėnai nenorėjo rizikuoti pasauline krepšinio žvaigžde L.Dončičiumi ir pasaugojo jį po dviejų dienų vyksiančiai akistatai Rygoje su latviais.
„Štai kodėl Luka Dončičius žaidė Rygoje, o ne Šiauliuose“, – basketnews.com sakė K.Ciprussas.
Luka Dončičius
