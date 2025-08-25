Trečiąjį pagal dydį šalies miestą Tamperę lietuviai pasiekė ne tiesioginiu skydžiu – pavakarę rinktinė pakėlė sparnus iš Vilniaus į Helsinkį, o galutinį tikslą pasiekė važiuodama autobusu.
Viešbutį komanda pasiekė apie 22 val. ir jau antradienio popietę Tamperes „Nokia“ arenoje surengs pirmąją treniruotę.
Europos čempionato B grupės akistatų metu Lietuvos rinktinė gyvens neeiliniame viešbutyje – miesto centrinėje dalyje įsikūrusiuose „Solo Sokos“ apartamentuose.
2014 metais duris pravėręs statinys yra pats aukščiausias viešbutis visoje Suomijoje ir antras pagal aukštį pastatas šalyje.
Už šį 88,5 metrų aukščio dangoraižį Suomijoje yra aukštesnis tik Majakka pastatas Helsinkyje (134 metrai).
„Solo Sokos“ išsiskiria ir aukščiausiu baru visoje šalyje – įžengus į 25-ajame aukšte įsikūrusį „Moro Sky Bar“ atsiveria nuostabūs Tamperės vaizdai.
Tuo metu pirmajame aukšte, prie pat registratūros esančiame „Paja“ bare, daug malonių emocijų gali patirti roko gerbėjai, nes jo interjeras skirtas žymiems vietos roko atlikėjams – sienas puošia jų gitaros, vinilai bei kiti atributai.
Viešbučio koridoriai ir kambariai yra papuošti vietinių menininkų darbais – interjere gausu grafinių motyvų, ženkliai pabrėžiančių regiono paveldą bei leidžiančių pajusti vietos dvasią.
Maža to, viešbutyje esantis meno kūriniai yra parduodami, o šis viešbutis dar kitaip yra vadinamas „didžiausia komercine meno galerija Suomijoje“.
Taigi, jei kambaryje esantis paveikslas paliks gerą įspūdį kuriam nors Lietuvos rinktinės žaidėjui ar treneriui, jis jį galės nusipirkti ir parsivežti su savimi.
Iš viso „Solo Sokos“ koridoriai ir kambariai yra papuošti daugiau nei 300 meno kūrinių, kuriuos sukūrė 22 vietos menininkai.
Pats viešbutis sujungia modernią architektūrą su jo įėjime esančiu XIX a. pradžios lokomotyvų angaru, taip tarsi atiduodant pagarbą miesto industrinei kultūrai. Čia taip pat galima rasti ir knygų biblioteką, kuri yra skirtas Tamperės literatūrinei istorijai.
Kartu su Lietuvos rinktine šiame viešbutyje įsikūrė ir kitos B grupėje rungtyniaujančios rinktinės – kiek anksčiau pirmadienį po „Solo Sokos“ koridorius jau vaikščiojo Didžiosios Britanijos, Juodkalnijos, Švedijos bei Vokietijos krepšinio žvaigždės.
Viešbutis yra pastatytas vos 700 metrų nuo „Nokia“ arenos, kurioje antradienį Lietuvos rinktinę surengs pirmąją treniruotę, o pirmosios rungtynės R.Kurtinaičio auklėtinių lauks trečiadienį, 13:30 val. prieš Didžiosios Britanijos komandą.
Visas svarbiausias naujienas apie Europos krepšinio čempionatą sekite Lrytas naujienų portale.
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė viešbutis Tamperė
