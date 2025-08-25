Naudingiausias praėjusio sezono LKL krepšininkas žais Turkijoje

Ten Mersino ekipos laukia dvikovos su Malagos „Unicaja“, Kardicos „Iaponiki“ ir Ostendės „Filou“ klubais.
Vilniaus „Wolves“ gretose A. Cowanas buvo absoliutus komandos lyderis – Lietuvos lygoje jis vidutiniškai per rungtynes rinko 16,4 taško, atliko po 6 rezultatyvius perdavimus bei fiksavo beveik 20 naudingumo balų vidurkį.
Visgi vilniečių sezonas buvo nuviliantis – LKL ketvirtfinalyje jie neįveikė Jonavos klubo, o Karaliaus Mindaugo taurėje liko ketvirti. Europos taurėje „Wolves“ sezonas baigėsi jau pirmame atkrintamųjų etape.
Tarptautinėje arenoje A. Cowano rodikliai buvo labai panašūs: 16,3 taško, 6 rezultatyvūs perdavimai ir 19,5 naudingumo balo per rungtynes.
Turkija bus jau trečia šalis A. Cowano karjeroje Europoje. Prieš prisijungdamas prie „Wolves“, jis trejus metus praleido Graikijoje, kur atstovavo Salonikų „Aris“ ir Patrų „Promitheas“ klubams.