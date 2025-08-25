Paskui rinktinę į Europos čempionatą – olimpinis Lrytas duetas: skaitytojai žino, ką rinktis

Dėl dvyliktuko ilgai svarstęs Rimas Kurtinaitis su savo vyrukais ir tūkstančiais sirgalių išvyksta į pirmąją „Eurobasket 2025“ stotelę – Tamperę (Suomija), kur turi labai aiškų tikslą – patekti į atkrintamąsias, kurios vyks dar arčiau Lietuvos – Rygoje (Latvija).
O Lietuvos rinktinės jau laukia Paryžiaus olimpinėse žaidynėse patikrintas portalo Lrytas žurnalistų duetas – Tomas Gustas ir Martynas Suslavičius.
„Olimpinėse žaidynėse buvo gaila žiūrėti krepšinį be Lietuvos rinktinės, todėl su dideliu nekantrumu neriam į Europos čempionatą. Tamperė – nepažintas miestas, tad bus dar įdomiau išnarstyti kiekvieną detalę ir jomis pasidalinti su skaitytojais. Ilgamečiai Lrytas skaitytojai gerai žino – vien komentarais iš arenos tikrai neapsiribojame ir visada stengiamės likusiems namuose leisti pajusti tai, ką būdami įvykio vietoje jaučiame mes. Būtent tokia misija ir yra komandiruočių pagrindas – priartinti visus prie paties veiksmo. Dar pridėkime Lietuvoje likusią stiprią sporto skyriaus komandą ir gausime rimtą krepšinio vasaros užtaisą. Linkiu pergalių!“, – sakė ilgametis sporto žurnalistas ir Lrytas vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas M.Suslavičius.
Portalas Lrytas Europos čempionato metu siūlo laiko patikrintą ir skaitytojų pamėgtą meniu – ne tik akį traukiančias lenteles, naujienas iš visų Europos čempionato grupių, bet ir išskirtinius straipsnius ne tik apie tai, kas vyksta krepšinio aikštėje, bet ir už jos ribų.
Neužmiršome ir per pasaulio ir Europos čempionatus didžiulio susidomėjimo sulaukusių balsavimų – Lrytas skaitytojai ir vėl po kiekvienų rungtynių galės įvertinti kiekvieną Lietuvos rinktinės krepšininką bei trenerį R.Kurtinaitį.
„Praėjusi vasara Lietuvos vyrų krepšinio rinktinei skambių pergalių nepadovanojo – Maniloje patirtas kartus fiasko skonis burnoje liko dar ilgai. Tuo metu medalių badas tęsiasi dar ilgiau...
Vis dėlto vykdamas į Suomiją bei Latviją viliuosi, kad šis prakeiksmas pagaliau bus nutrauktas. Net ir ne pačios pajėgiausios sudėties Lietuvos krepšinio rinktinė kontrolinių rungtynių metu paliko gerą įspūdį.
Taip pat labai įdomu pamatyti RlKurtinaičio debiutą prie Lietuvos krepšinio rinktinės vairo aukščiausio lygio tarptautiniame turnyre. Šis specialistas visada garsėjo požiūriu, kad jam egzistuoja tik pirma vieta. Likus savaitei iki čempionato specialistas taip pat pridūrė, kad jį tenkintų tik medaliai. Belieka tikėtis, kad būtent Rygoje Lietuvos krepšininkai ir vėl suspindės ilgai lauktais apdovanojimais“, – sakė Lrytas sporto skyriaus redaktorius T.Gustas.
T.Gustas 2023 ir 2025 metais dirbo Eurolygos finalo ketvertuose, o šiemet išsamiai nušvietė Lietuvos rinktinės kelionę Europos moterų krepšinio čempionate. Jo CV – ir 2023 metų pasaulio lengvosios atletikos čempionatas bei, žinoma, įspūdingosios 2024 metų Paryžiaus žaidynės.
M.Suslavičius dirbo dvejuose Europos čempionatuose – 2011 (Lietuva) ir 2017 metais (Izraelis-Graikija), 2019 metais nušvietė pasaulio čempionato naujienas iš Kinijos, o 2023-aisiais – iš Filipinų, 2018-aisiais pateikė naujienas iš Šarūno Jasikevičiaus treniruojamo Kauno „Žalgirio“ žygio Eurolygos „Final Four“ etape Belgrade.
Jo CV – ir 2018 metų Pjongčango žiemos olimpinės žaidynės, Tokijo olimpinės žaidynės 2021-aisiais, 2024 metų Paryžiaus olimpinės žaidynės.
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė žais B grupėje Tamperėje. Čia lietuviai kovos su Vokietijos, Suomijos, Didžiosios Britanijos, Švedijos ir Juodkalnijos rinktinėmis.
Jau pirmąją čempionato dieną – rugpjūčio 27-ąją – Lietuvos rinktinė susitiks su Didžiąja Britanija.