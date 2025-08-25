Pirmieji Lietuvos rinktinės varžovai Europos čempionate paskelbė galutinį dvyliktuką

Didžioji Britanija pasiruošimo cikle sužaidė penkerias draugiškas rungtynes ir iškovojo vieną pergalę – 72:62 nugalėjo Estijos rinktinę. Prieš tai britai patyrė keturis pralaimėjimus: nusileido Prancūzijai (67:74), Belgijai (72:84), Bosnijai ir Hercegovinai (73:103) bei Slovėnijai (81:93).
Į britų galutinę sudėtį pateko ir pernai Klaipėdos „Neptūne“ rungtyniavęs Mylesas Hessonas. Komandai atstovaus ir Gabrielis Olaseni, dėl kurio dalyvavimo nebuvo aišku iki pat čempionato pradžios.
Be lietuvių, britų B grupėje dar laukia akistatos su Vokietija, Juodkalnija, Švedija ir šeimininke Suomija.
Didžiosios Britanijos galutinis dvyliktukas: Amin Adamu (London „Lions“, Didžioji Britanija), Daniel Akin (Kolossos BC, Graikija), Jubrile Belo (Falco Vulcano KC, Vengrija), Myles Hesson (be klubo), Luke Nelson (Sopron KC, Vengrija), Gabriel Olaseni (Mersin BSB, Turkija), Tarik Phillip (London „Lions“, Didžioji Britanija), Josh Ward-Hibbert (Newcastle „Eagles“, Didžioji Britanija), Jelani Watson-Gayle (be klubo), Carl Wheatle (Reyer Venezia, Italija; kapitonas), Patrick Whelan (Falco Vulcano KC, Vengrija), Akwasi Yeboah (Trabzonspor BC, Turkija).