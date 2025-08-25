Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
SportasKrepšinis

Pirmieji Lietuvos rinktinės varžovai Europos čempionate paskelbė galutinį dvyliktuką

2025 m. rugpjūčio 25 d. 15:21
Lrytas.lt
Jau trečiadienį startuoja Europos krepšinio čempionatas, o turnyrą atidarys Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinktinių akistata. Britų nacionalinė komanda paskelbė galutinį dvyliktuką, kuris kausis Tamperės mieste vyksiančiose B grupės kovose.
Daugiau nuotraukų (1)
Didžioji Britanija pasiruošimo cikle sužaidė penkerias draugiškas rungtynes ir iškovojo vieną pergalę – 72:62 nugalėjo Estijos rinktinę. Prieš tai britai patyrė keturis pralaimėjimus: nusileido Prancūzijai (67:74), Belgijai (72:84), Bosnijai ir Hercegovinai (73:103) bei Slovėnijai (81:93).
Į britų galutinę sudėtį pateko ir pernai Klaipėdos „Neptūne“ rungtyniavęs Mylesas Hessonas. Komandai atstovaus ir Gabrielis Olaseni, dėl kurio dalyvavimo nebuvo aišku iki pat čempionato pradžios.
Be lietuvių, britų B grupėje dar laukia akistatos su Vokietija, Juodkalnija, Švedija ir šeimininke Suomija.
Didžiosios Britanijos galutinis dvyliktukas: Amin Adamu (London „Lions“, Didžioji Britanija), Daniel Akin (Kolossos BC, Graikija), Jubrile Belo (Falco Vulcano KC, Vengrija), Myles Hesson (be klubo), Luke Nelson (Sopron KC, Vengrija), Gabriel Olaseni (Mersin BSB, Turkija), Tarik Phillip (London „Lions“, Didžioji Britanija), Josh Ward-Hibbert (Newcastle „Eagles“, Didžioji Britanija), Jelani Watson-Gayle (be klubo), Carl Wheatle (Reyer Venezia, Italija; kapitonas), Patrick Whelan (Falco Vulcano KC, Vengrija), Akwasi Yeboah (Trabzonspor BC, Turkija).
Didžiosios Britanijos vyrų krepšinio rinktinėEuropos krepšinio čempionatasEurobasket 2025

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.