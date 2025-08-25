Žinios, kurios šviečia.
Prancūzijos rinktinėje – paskutinės minutės Eurolygos gynėjų rokiruotė

2025 m. rugpjūčio 25 d. 09:08
Lrytas.lt
Prancūzijos rinktinė prieš keletą dienų buvo paskelbusi galutinį dvyliktuką, su kuriuo vyks į artėjantį Europos krepšinio čempionatą. Vis dėlto rinktinės vyriausiasis treneris Fredericas Fauthoux buvo priverstas atlikti korekcijų sudėtyje po to, kai traumą patyrė „Monaco“ gynėjas Matthew Strazelis.
Traumuotą „Monaco“ atstovą pakeis „Paris“ komandos gynėjas Nadiras Hifi, kuris dar neseniai buvo paskutinis atkabintas žaidėjas. Jam buvo padėkota už darbą pasirengimo etape, tačiau dabar jis grąžinamas į komandą.
Praėjusiame Eurolygos sezone N. Hifi rinko po 15,1 taško, 1,3 rezultatyvaus perdavimo ir 10,6 naudingumo balo.
Tuo tarpu 23-ejų 182 cm ūgio M. Strazelis Eurolygoje fiksavo 8,3 taško ir 2,4 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.
Prancūzijos rinktinės sudėtis: Isaïa Cordinier (Stambulo „Anadolu Efes“), Bilalas Coulibaly, Alexandre'as Sarras (abu – Vašingtono „Wizards“), Sylvainas Francisco (Kauno „Žalgiris“), Jaylenas Hoardas (Tel Avivo „Maccabi“), Moustapha Fall (Dubajaus „Dubai“), Elie Okobo („AS Monaco“), Timothé Luwawu-Cabarrot (Vitorijos „Baskonia“), Théo Maledonas (Madrido „Real“), Zaccharie Risacheras (Atlantos „Hawks“), Guerschonas Yabusele (Niujorko „Knicks“), Nadiras Hifi („Paris“).
Prancūzai Europos čempionate varžysis D grupėje su Izraeliu, Belgija, Lenkija, Slovėnija ir Islandija.
