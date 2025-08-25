Silpniausių Europos čempionato rinktinių galimybių reitingas – kuri ekipa atrodys beviltiškiausiai

Pristatome silpniausias komandas, kurios turi mažiausiai galimybių kovoti dėl kelialapių į atkrintamąsias varžybas.
24. Kipras
Kipro krepšinio sąjunga nudžiugino šalies sporto bendruomenę, kai sugebėjo įtikinti FIBA vadovus, kad Limasolio miestas yra vertas tapti vienu iš keturių Europos pirmenybių šeimininkų. Jei ne šeimininko teisės, Kipro rinktinė šiuo metu neturėtų jokių galimybių patekti į stipriausių žemyno komandų turnyrą – kipriečiai net nepatenka į pagrindinį atrankos etapą, o pastarąją pergalę pasiekė prieš trejus metus žaisdami su Šveicarijos ekipa (po to Kipro rinktinė beviltiškai pralaimėjo Austrijai, Bulgarijai ir Rumunijai, kurios kelialapių į baigiamąją dalį neiškovojo).
Jei Europos pirmenybių debiutantė Kipro rinktinė pasiektų bent vieną pergalę, tai būtų tikras sporto stebuklas. Šią komandą sudaro beveik vien tik Kipro lygoje žaidžiantys krepšininkai, o vienintelė išimtis – natūralizuotas amerikietis Darrallas Willisas.
Smogiamoji trijulė: Darrallas Willisas (29, 206), Konstantinos Simitzis (30, 184), Filippos Tigkas (22, 182). Treneris Christos Livadiotis.
23. Islandija
Islandijos rinktinė trečiąjį kartą pateko į Europos pirmenybes, bet baigiamajame turnyre dar neiškovojo nė vienos pergalės. 2015 ir 2017 metais islandai patyrė po penkis pralaimėjimus. Tad tikslas – aiškus, islandai labai norėtų savo sirgaliams padovanoti bent vieną pergalę. Viltis pasiekti šį tikslą rusena, o pagrindinis islandų taikinys D grupės varžybose bus Belgijos rinktinė.
Islandijos rinktinę būtų sunku pavadinti šiuolaikine krepšinio komanda. Joje yra vos du dvimetriniai krepšininkai, o aukštesnio lygio varžybų yra ragavę tik kelis sezonus Eurolygoje rungtyniavęs Martinas Hermannssonas, buvęs „Šiaulių“ ir Vilniaus „Ryto“ žaidėjas Elvaras Fridrikssonas bei Ispanijos lygoje apsitrynęs 216 centimetrų ūgio milžinas Tryggvi Hlinasonas.
Daugelis kitų Islandijos rinktinės krepšininkų nėra atstovavę užsienio klubams ir su garsiais varžovais susitinka nebent žaisdami nacionalinėje komandoje.
Smogiamoji trijulė: Martinas Hermannssonas (30, 190), Elvaras Fridrikssonas (30, 183), Tryggvi Hlinasonas (27, 216). Treneris Craigas Pedersenas (Kanada).
22. Švedija
Švedijos rinktinė Europos pirmenybėse žais po dvylikos metų pertraukos. Nors kelionė į stipriausių žemyno komandų turnyrą švedams yra ypatingas įvykis, jiems nepavyko suburti stipriausios sudėties. Vienas iš dviejų gabiausių jaunų Švedijos krepšininkų 22-ejų Bobi Klintmanas neatvyko į rinktinę, nes nori pagal asmeninį planą geriau pasiruošti naujam NBA sezonui.
Europos pirmenybėse žais kitas praėjusį sezoną NBA lygoje debiutavęs jaunas Švedijos krepšininkas Pelle Larssonas, kuriam teks imtis rinktinės lyderio vaidmens. Tačiau komandos draugų paspirtis nebus didelė – nors keli kiti pagrindiniai rinktinės žaidėjai įgijo vertingos patirties Ispanijos lygoje, joje atstovavo nelabai stiprioms komandoms ir nebuvo jų lyderiai.
Smogiamoji trijulė: Pelle Larssonas (24, 196), Melvinas Pantzaras (25, 188), Simonas Birganderis (27, 210). Treneris Mikko Riipinenas (Suomija).
21. Didžioji Britanija
Didžiosios Britanijos komanda pateko į trečiąsias iš eilės Europos pirmenybes, bet per du praėjusius turnyrus nelaimėjo nė vienerių rungtynių. Šiais metais britai sieks nutraukti pralaimėjimų virtinę, o labiausiai pažeidžiama jų varžovė pirmajame etape bus Švedijos ekipa.
Britų galimybės būtų didesnės, jei žaisti rinktinėje nebūtų atsisakęs šią vasarą sutartį su Milano „Olimpia“ klubu sudaręs 22-ejų Quinnas Ellisas. Prie komandos neprisidėjo ir atrankos turnyre blykstelėjęs Sacha Killeya-Jonesas. Be to, iki paskutiniųjų dienų nėra aišku, ar galės rungtyniauti vienas iš labiausiai patyrusių britų krepšininkų Gabe‘as Olaseni.
Tarp pasiruošusių žaisti Tamperėje už Britų salyno ribų labiausiai vertinamas praėjusį sezoną Jeruzalės „Hapoel“ ekipoje žaidęs Tarikas Phillipas, o vienas iš pagrindinių Didžiosios Britanijos rinktinės krepšininkų yra kelis mėnesius Klaipėdos „Neptūne“ praleidęs Mylesas Hessonas.
Smogiamoji trijulė: Tarikas Phillipas (32, 191), Akwasi Yeboah (28, 198), Carlas Wheatle‘as (27, 201). Treneris Marcas Stuetelas.
20. Belgija
Praėjusį dešimtmetį nuolatine Europos pirmenybių dalyve tapusi Belgijos rinktinė pasižymėdavo tuo, kad be baimės kibdavo į atlapus favoritams ir neretai sujaukdavo pagal sudėtį aiškiai stipresnių komandų planus. Galima neabejoti, kad belgiškas charakteris niekur nedings, bet galimybės žymiai sumažėjo, kai šią vasarą treniruočių stovykloje atsinaujino atrankos turnyre siautėjusio Retino Obasohano ir geriausiu praėjusių metų Belgijos krepšininku išrinkto Thijso De Ridderio traumos.
Be to, galimybe žaisti Europos pirmenybėse nesusidomėjo NBA debiutavę Belgijos krepšinio auklėtiniai 25-erių Toumani Camara ir 23-ejų Ajay Mitchellas.
Nežaidžiant šiems krepšininkams, garsiausias „liūtų“ žaidėjas yra Eurolygoje jėgas pabandęs Ismaelis Bako, o tarp svarbiausių Belgijos rinktinės žaidėjų turėtų būti ir amžini krepšinio klajūnai, dažniau nei po kartą per sezoną komandas keičiantys buvę LKL žaidėjai Emmanuelis Lecomte‘as bei Andy Van Vlietas.
Smogiamoji trijulė: Ismaelis Bako (29, 208), Emmanuelis Lecomte‘as (30, 180), Jeanas-Marcas Mwema (35, 198). Treneris Dario Gjergja.
Pirmojo etapo grupės
A grupė: Serbija, Latvija, Turkija, Čekija, Portugalija, Estija (Ryga).
B grupė: Vokietija, Lietuva, Suomija, Juodkalnija, Didžioji Britanija, Švedija (Tamperė).
C grupė: Graikija, Ispanija, Italija, Bosnija ir Hercegovina, Sakartvelas, Kipras (Limasolis).
D grupė: Prancūzija, Slovėnija, Izraelis, Lenkija, Belgija, Islandija (Katovicai).