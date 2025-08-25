Tautos balsas: dėl E. Bendžiaus nustebę Lietuvos sirgaliai tiki R. Kurtinaičio pasirinkimu

Patyręs strategas nusprendė atsisakyti Manto Rubštavičiaus, Kristupo Žemaičio ir Eimanto Bendžiaus paslaugų.
Jeigu dėl pirmojo krepšininko didžiajai daliai tautiečių abejonių nekilo, kitos dvi pavardės sukėlė šiek tiek klaustukų.
Lietuvoje vyravo nuomonė, jog dėl antrojo įžaidėjo pozicijos vyrė kova taro K. Žemaičio ir Arno Veličkos. Nors favoritu vykti į čempionatą buvo laikomas K. Žemaitis, tačiau pasitikėjimu spindėjęs šią vasarą prie Klaipėdos „Neptūno“ prisijungęs A. Velička sugebėjo įtikinti R. Kurtinaitį, jog būtent jis vertas vykti „Eurobasket 2025“.
Tačiau dėl paskutinės pozicijos buvo neabejojama, jog Lietuvos trenerių štabas renkasi tarp aukštaūgių Mareko Blaževičiaus ir Lauryno Biručio.
Pasiruošimui įsibėgėjant M. Blaževičius įgijo favorito statusą, kuomet didelę dalį rungtynių pradėjo startinėje sudėtyje, o L. Birutis gavo vis mažesnį pasitikėjimą.
Tačiau sprendimą priėmęs R. Kurtinaitis nustebino nemažą dalį. Lietuvos rinktinės treneris atsisakė snaiperio Eimanto Bendžiaus paslaugų. Po oficialia federacijos naujiena tautiečiai pradėjo reikšti savo nuomonę.
„Labiausia gaila Bendžiaus, tiek metų žaidė rinktinėje ir tikrai buvo vertas likti dvyliktuke...“, – rašė viena aistruolė.
„Važiuojame su 3 lėtais centrais? Wow“, – patikėti R. Kurtinaičio sprendimu negalėjo vienas iš Lietuvos rinktinės gerbėjų.
„Nu ir pavarė Kurtis. Bendžius turėjo likti. Birutį lauk reikėjo“, – savo požiūrį pateikė kitas gerbėjas.
Lrytas surengtoje apklausoje net 91 procentas balsavusių pareiškė, jog toks trenerio sprendimas nustebino.
Tiesa, ataušus emocijoms, lietuviai kiek ramiau į tai reagavo, nors ir buvo nustebę. Nors didžioji dalis aistruolių ir norėtų matyti E. Bendžių rinktinėje, jie abejoti vyriausiojo trenerio pasirinkimu nežada.
64 procentai apklausoje dalyvavusiųjų aistruolių mano, jog R. Kurtinaičio pasirinkimas yra logiškas, o kažką sakyti bus galima tik po čempionato.
„Geras trenerio sprendimas! Pagarba tiems krepšininkams, kurie nepasididžiavo ir žais už Lietuvos rinktinę, o mes palaikysim ir linkim sėkmės!“, – pasitikėjimą treneriu reikšdamas rašė aistruolis.
„Kad Birutį paims tai nemaniau, bet treneris žino ką daro ir už tai pagarba. Jei papuls tarp 8 bus super“, – rašė kitas gerbėjas.
Europos čempionatas prasidės rugpjūčio 27 dieną. Lietuviai varžysis „Eurobasket 2025“ B grupėje kartu su Suomijos, Vokietijos, Juodkalnijos, Švedijos ir Didžiosios Britanijos rinktinėmis.
