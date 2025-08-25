R. Kurtinaičio sprendimo nekritikavęs J. Valančiūnas prakalbo apie tikslą Europos čempionate

„Daug dirbome, tai reikia, kad ir rezultatas būtų, kaip sakoma, pastangos atsipirktų“, – kalbėjo į Tamperę išskrendantis J. Valančiūnas.
Pirmadienį pavakarę Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė išskrido į Suomijos Tamperės miestą, kur jau trečiadienį pradės kovas šių metų Europos čempionate. Mūsiškiai B grupės pirmoje akistatoje susikaus su Didžiosios Britanijos krepšininkais.
Geros nuotaikos nestokojęs Lietuvos rinktinės kapitonas J.Valančiūnas ne tik pakalbėjo apie trenerio R.Kurtinaičio sprendimą dėl dvyliktuko, bet ir pasidžiaugė, kad tai bus jo šeštosios pirmenybės.
– Rinktinei atstovaujate jau nuo 2011 metų. Ar tai paskutinysis Jūsų Europos čempionatas?, – buvo paklaustas rinktinės kapitonas J.Valančiūnas.
– Dar neišvažiavau, o jau klausiate, ar paskutinis čempionatas. Gal neforsuojame įvykių. Palaukime, pagyvenkime.
– Kaip atrodė trenerio R.Kurtinaičio idėja laikyti visus 15 žaidėjų iki pat pasirengimo pirmenybėms pabaigos?
– Žiūrėkite, mes susirinkome ir tikime, kad galime kažką padaryti. Jo, jei kalbėti apie Eimantą, E.Bendžių, mes žaidėme su juo ilgai, buvome dar „Perlo“ ekipoje, gaila, liūdna, kad taip įvyko, bet sprendžia treneris, kuris žiūri, kas komandai geriau. Tokie sprendimai yra krepšinio sistemos dalis
– Kuo gali nustebinti Lietuvos rinktinė šiame čempionate?
– Nežinau, bet galvoju, kad jaunyste. Šiame čempionate bus daug jaunų žaidėjų. Manau, jie alkani pergalių, turi daug energijos, energijos gynyboje, kur spaudimas bus per visą aikštelę. Jau yra mūsų ekipos veidas, mes jį turime ir miksuosime jį savo darbu aikštėje.
– Koks bus J.Valančiūno veidas?
– Jei aš esu, vadinasi tikiu ir važiuoju, kad būtų būtų rezultatas. Jei netikėčiau – manęs čia nebūtų. Aš tikiu komanda, pasitikiu treneriu.
Dabar visi dvylika žaidėjų ir trenerių štabas turi susivienyti dėl vieno tikslo. Visus ego turime palikti Vilniuje ir daryti viską, kas bus geriausia rinktinei. Ir kas reikalingiausia komandiniam rezultatui.
– Kokius tikslus vidiniuose pokalbiuose sau išsikėlėte?
– Tikslas? Kaip ir kiekviena komanda, nevažiuojame užimti ketvirtos ar dar kokios vietos. Važiuojame lipti ant aukčiausios paklylos laiptelio ir sieksime, kad taip atsitiktų. O jau eigoje žiūrėsime...
– Kas yra svarbiausia ketvirtfinaliuose?
– Tai vienerios rungtynės. Sužaidi vienerias rungtynes gerai, eini toliau, sužaidi blogai – važiuoji namo. Todėl visi mačai turi būti su maksimaliu atsidavimu ir susikaupimu. Reikia žengti mažais žingsneliais eiti sėkmės link.
– Ar nėra blogai, kai į čempionatą vežami trys aukšti žaidėjai?
– Jau sakiau – tai trenerio sprendimas ir mes palaikome, gerbiame jo sprendimą. Mažiau man treniruočių.
– Per kontrolines rungtynes nežaidėte daugiau 20 minučių...
– Tai jaučiuosi dabar šviežias. Su su šviežiomis jėgomis būsiu...
– Pirmasis varžovas čempionate bus dėkingas – britai. Sutinkate su tuo?
– Baigėsi pasirengimas, čempionate nebus dėkingų ar nedėkingų v varžovų, reikės su visais kovoti. Reikia gerbti varžovą, kiekvienas turi savo stipriąsias puses. Britai greitai bėga, jie galingi ir jei jų nesustabdysime, jie gali kažką ir parodyti.
– Bus jums jau šeštasis Europos čempionatas. Jūs vienintelis esate toks rekordininkas pas mus. Ką reiškia jums tas faktas?
– Šeštas? Tai gal dar iki vieno reikia „ištraukti“ laiką (juokiasi). Nežinau, ką reiškia... Man garbė ginti Lietuvos vardą, vilkėti rinktinės marškinėlius ir viskas. Jei niekas nepamaišo, neatsiranda kažkokių priežasčių, tai ir važiuoju į rinktinę.
