Rimo Kurtinaičio treniruojami lietuviai būtent tuo metu Tamperėje stos į pirmąją Senojo žemyno pirmenybių akistatą, kurioje susikaus su Didžiosios Britanijos krepšininkais.
Į šį Suomijos miestą Lietuvos krepšininkai atvyko pirmadienį vakare, vėliausiai iš visų B grupėje rungtyniaujančių komandų.
Helsinkyje nusileidusi rinktinė Tamperę pasiekė autobusu, o pirmuosius žingsnius šalia „Nokia“ arenos įsikūrusiame „Solo Sokos“ viešbutyje žengė apie 22 valandą.
Geros nuotaikos tąsyk krepšininkų veide netrūko, ji išliko ir antradienio popietę surengtos pirmosios treniruotės metu.
Ji buvo užbaigta krepšininkų metimais nuo vidurio aikštės. Taikliu šūviu pasižymėjo komandos kapitonas Jonas Valančiūnas.
„Eina!“, – išmetęs kamuolį suriko 33-ejų uteniškis.
Paklaustas, ar jo už šį pataikytą metimą lauks koks nors komandos draugų prizas, J.Valančiūnas šypsojosi: „Ungurių iš Antano“.
Bet visos mintys apie Antano ungurius greitai buvo pastumtos į šoną – Lietuvos rinktinės po mažiau nei 24 valandų lauks pirmasis Europos čempionato iššūkis.
„Įspūdžiai nuostabūs, bet ne įspūdžių rinkti atvažiavome, o dirbti darbą, kurį susikaupę turime įvykdyti.
Svarbiausia neperdegti, susikaupti, įvertinti varžovą, padaryti namų darbus, daug yra visokiausių detalių, kurias turime atsinešti į varžybas. Manau, kad sugebame tai padaryti ir padarysime“, – kalbėjo J.Valančiūnas.
Didžioji Britanija uteniškiui yra ypatingas priešininkas. Prieš 14 metų, 2011-ųjų Europos krepšinio čempionate, vidurio puolėjas debiutavo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje rungtyniaudamas būtent prieš britus. Tąsyk mačas baigėsi mūsiškių pergale 80:69.
„Kokia graži istorija (šypsosis). Nežinau, kas buvo, tas pražuvo, dabar reikia žiūrėti, kas bus rytoj (trečiadienį). Gražūs prisiminimai yra gerai, bet čia reikia sukurti kažką naujo“, – tęsė J.Valančiūnas.
Pirmosiose čempionato rungtynėse lauks akistata prieš varžovą, kurio Lietuvos krepšininkai nebuvo sutikę jau seniai.
Paskutinį kartą Lietuva ir Didžioji Britanija tarpusavyje kovojo 2012 metais, o per visą istoriją buvo sužaisti keturi tarpusavio mačai. Jie visi baigėsi lietuvių pergalėmis (97:62 – 2009 metais, 80:69 – 2011 metais, 63:61 – 2012 metais ir 90:80 – 2012 metais).
„Tai greita komanda, bėganti, neturi išreikštų pozicijų. Negaliu pasakyti, kad žaidžia chaotiškai, bet kartu tai ir sunkiai prognozuojama komanda. Turime tam būti pasiruošę“, – į varžovus žvelgė Lietuvos rinktinės kapitonas.
Jam tai jau šeštasis Europos krepšinio čempionatas karjeroje. „Denver Nuggets“ centras taip pat rikiuojasi rezultatyviausių kol kas aktyvių Europos čempionato žaidėjų viršūnėje.
„Ne asmeninių rekordų atvažiavome čia vaikytis. Rugsėjo 14-ąją bus svarbiausia data – lipti ant pakilos ar ne. Žiūrime tik į tai, ką padaryti, kad komandai būtų geriau. Smagu būti įvertintam, bet didysis tikslas yra komandinis pasiekimas“, – akcentavo kapitonas.
Jis taip pat pasidžiaugė kitais rinktinės vidurio puolėjais Mareku Blaževičiumi ir Laurynu Biručiu.
„Vyrai – puikūs. Sunkiai dirba, priima pastabas, stengiasi gerinti žaidimą. Alkani bičai, kurie nori būti produktyvūs aikštėje. Nebėra jokių ego, mums reikia visų žaidėjų ir visi turime palaikyti vieni kitus bei eiti į priekį. Turime visi 12 likti tokie pat“, – žinutę siuntė J.Valančiūnas.
***
Lietuvos rinktinės draugiškos rungtynės: Lietuva – Estija 89:68, Turkija – Lietuva 70:91, Lietuva – Sakartvelas 77:54, Latvija – Lietuva 105:109 (po pratęsimo), Lietuva – Slovėnija 94:72, Lietuva – Turkija – 81:84, Lietuva – Islandija 96:83.
Didžiosios Britanijos draugiškos rungtynės: Prancūzija – Didžioji Britanija 74:67, Belgija – Didžioji Britanija 84:72, Bosnija ir Hercegovina – Didžioji Britanija 103:73, Slovėnija – Didžioji Britanija 93:81, Estija – Didžioji Britanija 62:72.
2025 metų Europos vyrų krepšinio čempionato B grupė: Lietuva, Vokietija, Suomija, Didžioji Britanija, Juodkalnija, Švedija.
Lietuvos rinktinės B grupės grafikas: su Didžiąja Britanija (rugpjūčio 27, 13:30), su Juodkalnija (rugpjūčio 29, 16:30), su Vokietija (rugpjūčio 30, 13:30), su Suomija (rugsėjo 1, 20:30), su Švedija (rugsėjo 3, 16:30).
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės dvyliktukas Europos čempionate:
Arnas Velička, Ąžuolas Tubelis, Deividas Sirvydis, Gytis Radzevičius, Ignas Sargiūnas, Jonas Valančiūnas, Laurynas Birutis, Marekas Blaževičius, Margiris Normantas, Rokas Giedraitis, Rokas Jokubaitis, Tadas Sedekerskis.