Apie Eurolygos finalo mačą Kaune tylėjęs Graikijos rinktinės veteranas K. Sloukas galiausiai išsiliejo

35 metų graikų žvaigždė Kostas Slukas 2023 metais atstovavo Pirėjo „Olympiakos“ komandai ir siekė iškovoti dar vieną klubo trofėjų Kaune vykusiame Finalo ketverte.
Komanda galėjo iškovoti ketvirtąjį Eurolygos titulą, tačiau „Žalgirio“ arenoje netikėtai apmaudžiai pralaimėjo visą mačą besivijusiai „Real“ ekipai. Tai jai buvo jau 11-oji taurė.
„Ar galima buvo laimėti 2023 metų finalą prieš „Real“? Apie tai aš kalbėjausi tik su artimiausiais žmonėmis.
Krepšinyje sėkmė vaidina tam tikrą vaidmenį, tačiau privalai susikuri sąlygas, kuriose sėkmė bus arba tavo, arba varžovo pusėje. Tas Sergio Lullo, nulėmusio finalo baigtį, tritaškis metimas iš esmės ir buvo didele sėkme.
Žinote, asmenybės visada vaidina tam tikrą vaidmenį mače, bet jos sukuria sąlygas rezultatui. Treneris Željko Obradovičius visada sakydavo, kad per paskutines dvi minutes negalima leisti varžovui mesti tritaškio, nes tai atima iniciatyvos turėjimą.
Eurolygos finale, jei neklystu, „Real“ kamuolį perėmė likus kovoti 45 sekundėms iki rungtynių pabaigos. Tuomet „Olympiakos“ dar pirmavo keturiais taškais. Tada kamuolį ir vėl perėmė Sergio Rodriguesas. Jei neklystu, Isaiah Canaanas nežinia kodėl nubėgo po krepšiu ir leido S.Lullui mesti tritaškį.
Tokiose situacijose turi leisti žaidėjui bėgti po krepšiu ir mesti, o ne versti jį viską spręsti tritaškiu.
Kitoje atakoje mes nepataikėme, o „Real“ atsikovojo kamuolį likus žaisti 9 sekundes. Mano nuomone, susitikimas buvo pralaimėtas kur kas anksčiau. Tada, kai „Real“ turėjo pataikyti tik dvitaškį, o jie įmetė tritaškį, – eurohoops cituoja K. Slouką.
Graikijos krepšinio rinktinė Europos čempionatą pradės Kipro Limasolyje, kur C grupėje susikaus su šeimininkais kipriečiais, ispanais, italais, bosniais ir Sakartvelo komanda.
