Taip jau sukrito kortos, kad Senojo žemyno pirmenybių B grupės kovų maratonas startuos nuo Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinktinių akistatos.
Iš pirmo žvilgsnio Rimo Kurtinaičio auklėtiniai gali pasitikti kone svajonių startą – mačą prieš vieną iš potencialiai silpniausių čempionato komandų.
Iš kitos pusės – nuvertinti šio varžovo tikrai negalima, juolab, kai patys britai lietuviams lengvai atiduoti pergalės nežada.
„Tai tik vienerios rungtynės, išeisime, žaisime kietai, bandysime pasiekti kuo geresnį rezultatą. Lietuva yra dydžiu pasižyminti komanda, kuri pasižymi geru pataikymu, bet kaip ir minėjau, tai tik vienerios rungtynės“, – kalbėjo vienas iš būsimų priešininkų lyderių Tarikas Phillipas.
Didžiosios Britanijos rinktinei tai trečiasis Europos krepšinio čempionatas iš eilės. Tiesa, per praėjusias dvejas pirmenybes britai neiškovojo nė vienos pergalės.
Papildoma problema būsimiems Lietuvos rinktinės varžovams – vieno iš lyderių netektis. Šiame čempionate žaisti atsisakė 22-ejų Quinnas Ellisas, kuris šią vasarą sudarė sutartį su Eurolygoje rungtyniaujančiu Milano „Olimpia“ klubu.
Britų komandoje labiausiai vertinamas „didysis komandos trejetas“, kurį sudaro T.Phillipas (32-ejų, 191 cm), Akwasi Yeboah (28-erių, 198 cm) ir Carlas Wheatle‘as (27-erių, 201 cm).
T.Phillipas praėjusį sezoną rungtyniavo Jeruzalės „Hapoel“ klube ir gerai pažįsta pernai Izraelyje taip pat žaidusį Lietuvos rinktinės gynėją Roką Jokubaitį.
„Jis tikrai puikus žaidėjas, bet Lietuva turi ne tik jį, turėsime išeiti, žaisti kuo įmanoma kiečiau ir pasiekti rezultatą“, – samprotavo britas.
Kitą sezoną jis vilkės Londono „Lions“ marškinėlius ir suvienys jėgas kartu su vyriausiuoju komandos treneriu tapsiančiu Tautvydu Saboniu.
„Jis turi gerą žaidimo supratimą, pasižymi energija. Turime didelius lūkesčius, manau, kad jis puikiai pritaps šiame vaidmenyje“, – kalbėjo T.Phillipas.
Pasirengimo cikle britai per penkerias žaistas rungtynes iškovojo vieną pergalę, kai praėjusią savaitę 72:62 pranoko Estiją.
Kiek anksčiau sekė penki pralaimėjimai iš eilės – būsimi Lietuvos rinktinės varžovai nusileido Prancūzijai (67:72), Belgijai (72:84), Bosnijai ir Hercegovinai (103:73) bei Slovėnijai (81:93).
Trenerio Marco Steutelo treniruojamoje komandoje galima išvysti ir Lietuvai gerai pažįstamą veidą – praėjusiame sezone kelis sezonus Klaipėdos „Neptūne“ žaidusį 35-erių Mylesą Hessoną.
„Prisijungiau prie komandos („Neptūno“) vėlai. Turėjome gerą komandą, šiek tiek strigome Lietuvos krepšinio lygoje, bet Karaliaus Mindaugo taurėje žaidėme gerai, nedaug trūko, kad nugalėtume „Žalgirį“. Gaila, kad tas užsidegimas dingo likusioje sezono dalyje.
Linkiu komandai sėkmės kitame sezone ir Europos taurės turnyre“, – pridūrė pernai Klaipėdoje rungtyniavęs britas
Jis negailėjo šiltų žodžių Lietuvos krepšiniui bei nacionalinei mūsų šalies komandai, išskirdamas lietuvių pajėgumą ne tik atakuojant krepšį, bet ir didžiulę jėgą po krepšiu.
Paklaustas, kaip jis ir kiti Didžiosios Britanijos žaidėjai žada stabdyti J.Valančiūną, M.Hessonas šyptelėjo.
„Planas? Nežinau. Smūgiuosime jam (juokiasi). Pamatysime...“, – kalbėjo trečiadienį į kovą prieš Lietuvą stosiantis krepšininkas.
Po treniruotės aukštaūgis šaldė kairę čiurną. Lrytas pasiteiravus, ar jis pilnai pasiruošęs Europos čempionatui, žaidėjas pridūrė, kad taip, traumos jis nepatyrė.
Tiesa, Didžiosios Britanijos komanda Europos čempioanto starto išvakarėse dėmesio sulaukė tik iš Lietuvos žurnalistų. Britų žiniasklaidos atstovai atviroje treniruotėje net nepasirodė.
Didžiosios Britanijos sudėtis Europos krepšinio čempionate:
Aminas Adamu, Danas Akinas, Jubrile’as Belo, Mylesas Hessonas, Luke’as Nelsonas, Gabe’as Olaseni, Tarikas Phillipas, Joshas Ward-Hibbertas, Jelani Watsonas-Gayle’as, Patas Whelanas, Carlas Wheatle’as ir Akwasi Yeboah.
Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinktinių mūšis vyks trečiadienį, 13 val. 30 min.
Europos čempionato B grupėje be Lietuvos ir Didžiosios Britanijos taip pat varžysis Švedijos, Juodkalnijos, Suomijos bei Vokietijos rinktinėmis.