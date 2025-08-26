Po pirmosios Lietuvos rinktinės Tamperėje treniruotės 24-erių 193 cm ūgio pagrindinis komandos įžaidėjas ir vienas lyderių nupasakojo, ką pats galvoja apie trenerio Rimo Kurtinaičio ir jo asistento Tomo Pačėso sprendimą visiškai neįprastai ilgai nepaskelbti galutinio dvyliktuko.
Pyko sirgaliai, kritiką žarstė ir žiniasklaida, bet Lietuvos rinktinė savo „Eurobasket 2025“ sudėtį sužinojo tik šeštadienio vakarą. Būtent tada paaiškėjo, kad rinktinėje vietos nelieka ne tik Mantui Rubštavičiui ir Kristupui Žemaičiui, bet ir Eimantui Bendžiui.
Netrukus pakilo dar didesnė kritikos banga – dėl pasirinktų trijų centrų ir būtent E.Bendžiaus atsisakymo.
„Faktas, kad dabar visi kalba apie E.Bendžiaus situaciją. Treneriai apie šią situaciją mano vienaip – kad turime vežtis daugiau centrų. Per tas draugiškas gal ir buvo taip, kad trys centrai daugiau žaisdavo. Nežinau, kas tam turėjo įtakos, bet trenerių sprendimas – toks. Sunku kažką pasakyti, – vis apsvarstydamas žodžius kalbėjo R.Jokubaitis. – Bet taip, dvylika žaidėjų kaip komanda visi kartu vykstame. Faktas, galėjo gal būti kitų pakeitimų sudėtyje, gal kažką kitą atkabinti, bet treneriai mato geriausiai ir turime tuo tikėti.“
Tokių pasvarstymų Lietuvos rinktinėje be jokios abejonės yra ir daugiau, tačiau rugpjūčio 26 dieną trauktis jau nėra kur – komanda Tamperėje, trečiadienį 13 val. 30 min. žais jau – pirmąsias rungtynės su Didžiąja Britanija.
Juolab, kad ir pats R.Jokubaitis ne kritikuoja, bet kalba atvirai – apie savo reakciją.
Miuncheno „Bayern“ įžaidėjas įvertino ir trenerių štabo paaiškinimą. R.Kurtinaitis jau po paskutinių draugiškų rungtynių su Islandija (96:83) sulaukė klausimų, kodėl nepasako dvyliktuko. Tokiu metu jį žinoti buvo visada įprasta.
Tada R.Kurtinaitis aiškino, kad trenerių štabas pats nežino, kas turi vykti, todėl nori treniruotės ir galutinai nuspręsti, kokiu keliu sukti. Užsiminta ir apie norą išlaikyti aukštesnę pastangų kartelę.
R.Jokubaitis yra vienas iš tų, kurie tiksliai žino, kad važiuos į čempionatus. Be jo Lietuvos rinktinė tiesiog subyrėtų. Tačiau krepšininkas pripažįsta – atsidūręs tarp po klaustuku esančių žaidėjų jaustų jaudulį, tačiau pabrėžė – svarbiausia neatsirado trinties.
„Kai žiūrėjome rungtynes Alytuje prieš islandus, jeigu būčiau toje situacijoje, kai paskutinėse rungtynėse taupo lyderius ir nėra dvyliktuko, jausčiau, kad priklausys ir nuo to, kaip sužaisiu paskutines rungtynes. Galbūt tas šiek tiek jautėsi pas kai kuriuos žaidėjus, bet tos trinties iki pabaigos nepasijautė. Tai – didelis pliusas, norint kažką nuveikti“, – sakė R.Jokubaitis.
– Europos čempionato laukimas baigėsi. Kaip praėjo pasiruošimas?
– Viskas neblogai. Ilgai sportavome. Esame neblogos formos, daug treniruočių ir valandų salėje. Toks ir buvo trenerių planas. Tos draugiškos rungtynės gal ir buvo suplanuotos gerai – turkai ir slovėnai – bet Turkija Stambule buvo tik pradėjusi sportuoti, slovėnai atvyko be Luka Dončičiaus, tad tų testų galbūt pritrūko.
Bet prieš latvius ir turkus Vilniuje pamatėme klaidas ir dėl to dirbome per treniruotes.
Dabar kovingomis nuotaikomis laukiame rungtynių.
– Daug kalbama apie baterijų užkrovimą. Kokia dabar fizinė būklė?
– Man nesijaučia nuovargis. Ateina kompensacija, apie ką kalbėjo ir treneriai, ir fizinio rengimo treneriai.
Per kelias savaites buvome nuvargę, bet dabar baterijos vėl pakrautos. Bent jau man. Nei sunkios kojos, nei ką.
Padarė gerą darbą mus ruošiant. Dėl šito – viskas tvarkoje.
Dabar jau mums patiems reikia atlikti dalykus aikštėje, kurių treneriai už mus nepadarys.
– Kiek gerai, kad pirmasis varžovas – nėra toks galingas?
– Kaip pažiūrėsi – 2022 metais buvo slovėnai, prancūzai, vokiečiai...Tos pirmos rungtynės yra tokios, kur bet kas gali nugalėti bet ką. Nereikia žiūrėti, ar tai Didžioji Britanija, ar Vokietija, ar suomiai.
Tačiau taip – tas pirmas testas, kai gauni ne stipriausią komandą grupėje, pasitikėjimo prasme gali duoti.
Tik čia atvykus į kiekvieną oponentą žiūrime taip, kad turime jį nugalėti.
Ta mintis, kad galime lengvai nugalėti – turime tai užmiršti.
Trečiadienį – pirmas testas. Pirmas testas visada būna sudėtingesnis, pirminis jaudulys, o dar rungtynės neįprastu laiku.
– Sirgaliai jau turi daug lūkesčių, o tarp lyderių išskiriamas ne tik Jonas Valančiūnas, bet ir jūs. Kaip priimate tai?
– Manęs nelabai tai jaudina. Treneriai, žaidėjai manimi pasitiki. Aš pats suprantu, galbūt žiniasklaidoje apie tai daugiau šneka, bet aš viso sezono metu buvau su ta mintimi. Žinojau, kas laukia ir kaip treneriai mane matys.
Dabar čempionatas prasideda, faktas, kad jauduliuko bus, nes visada būna.
Bet pasitikėjimas savimi yra.
– Pirmas čempionatas po ilgo laiko, kai nėra karšta, o vėsoka...Koks jausmas?
– Labai nustebino. Vakare buvau išėjęs pasivaikščioti, tai jausmas toks, kad būtų lietuviškos žiemos pradžia.
Tamsu, nedaug žmonių, žvarbus vėjas. Klaida buvo, kad striukės neatsivežiau, tai reikės gal nusipirkti.
Lietuvos rinktinės draugiškos rungtynės: Lietuva – Estija 89:68, Turkija – Lietuva 70:91, Lietuva – Sakartvelas 77:54, Latvija – Lietuva 105:109 (po pratęsimo), Lietuva – Slovėnija 94:72, Lietuva – Turkija – 81:84, Lietuva – Islandija 96:83.
Didžiosios Britanijos draugiškos rungtynės: Prancūzija – Didžioji Britanija 74:67, Belgija – Didžioji Britanija 84:72, Bosnija ir Hercegovina – Didžioji Britanija 103:73, Slovėnija – Didžioji Britanija 93:81, Estija – Didžioji Britanija 62:72.
2025 metų Europos vyrų krepšinio čempionato B grupė: Lietuva, Vokietija, Suomija, Didžioji Britanija, Juodkalnija, Švedija.
Lietuvos rinktinės B grupės grafikas: su Didžiąja Britanija (rugpjūčio 27, 13:30), su Juodkalnija (rugpjūčio 29, 16:30), su Vokietija (rugpjūčio 30, 13:30), su Suomija (rugsėjo 1, 20:30), su Švedija (rugsėjo 3, 16:30).
Rokas JokubaitisEimantas BendžiusLietuvos vyrų krepšinio rinktinė
Rodyti daugiau žymių