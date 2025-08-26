Taip pirmoji Lietuvos rinktinės treniruotė netgi ryšį su Vilniumi – apie tai būtinai paskaitykite čia – turinčioje „Nokia arenoje“ prasidėjo nedideliu nesklandumu.
Po 5 minučių Rimas Kurtinaitis su krepšininkais jau stovėjo aikštės viduryje. Visame rate – 6 Europos krepšinio čempionato naujokai.
Tai – Laurynas Birutis, Marekas Blaževičius, Gytis Radzevičius, Ignas Sargiūnas, Arnas Velička. Ir, kad ir kaip keistai tai skambėtų – pats R.Kurtinaitis.
„Visada yra atsakomybė. Ilgai galvojau prieš ateidamas į rinktinę ir neatėjau čia tiesiog praleisti laiko. Atsakomybė – didelė“, – po pirmosios treniruotės Tamperėje kalbėjo R.Kurtinaitis.
Gelbėti jau dešimtmetį be medalių gyvuojančią Lietuvos rinktinę pasirinktam 65-erių tituluotam treneriui tai – pirmasis čempionatas prie rinktinės vairo.
R.Kurtinaitis žaisdamas su Lietuvos rinktinė yra iškovojęs Barselonos ir Atlantos žaidynių bronzos medalius ir 1995 metų Europos pirmenybių sidabrą.
2007 metais buvo Europos čempionato bronzą iškovojusios rinktinės štabe – kaip Ramūno Butauto asistentas.
Reikėjo sulaukti 2024 metų ir gana sudėtingo laikotarpio, kad Lietuvos krepšinio federacija (dabar – „Asociacija Lietuvos krepšinis“) Kurčiui įteiktų raktelį nuo komandos mašinos.
„Atsakomybė po draugiškų rungtynių buvo užkilusi. Ne tik Lietuvoje, bet ir reitingo lentelėje šoktelėjome, bet visi skaičiai – prieš čempionatą. Ateina oficialios varžybos ir jaudulys yra, bet nėra baimės. Žinau, kad neblogai pasiruošėme ir gal net sakyčiau – gerai. Tik reikia treniruočių procesą perkelti į rungtynes", – kalbėjo turbūt spalvingiausiais, dažnai ir ant ribos balansuojančiais pasisakymais, garsėjantis treneris.
Skandalų ir intrigų košta rinktinė vėlų pirmadienio vakarą Tamperėje įsikūrė įspūdingame viešbutyje, o antradienį jau išbandė ir Europos čempionato namų lankus.
Lietuviai jau nebuvo pirmieji, kurie treniravosi, nes dalis komandų Tamperėje plušo ir pirmadienį.
„Mes pasidarėme ryte treniruotę namuose. Atskridome čia. Kokia būtų treniruotė, jeigu būtume atskridę ir dar 2 valandas važiavę autobusu? Turime viską susidėlioję, kad žaidėjams būtų lengviau, būtų šviežesni. Atvažiavome, išsimiegojome, pasidarėme treniruotę ir laukiam rungtynių – viskas paprasta“, – apie sprendimą praleisti vieną dieną Lietuvoje kalbėjo R.Kurtinaitis.
Oficialus R.Kurtinaičio debiutas Europos čempionate įvyks trečiadienį – lietuviai dar 13 val. 30 min. susitiks su Didžiosios Britanijos krepšininkais, kurie keliomis valandomis anksčiau nei lietuviai išbandė „Nokia arena“ lankus.
R.Kurtinaitis galutinį rinktinės dvyliktuką paskelbė sulaužydamas iki šiol nusistovėjusią tradiciją – paskutinį žaidėją ar žaidėjus – pagal kadaise brolių Lavrinovičių išpopuliarintą frazę – vėliausiai „atkabinti“ iškart po paskutiniųjų draugiškų rungtynių.
R.Kurtinaitis po rungtynių su Islandija Alytuje (96:83) gerokai nustebino, kai pasakė, kad dar nėra apsisprendęs, kaip atrodys „Eurobasket 2025“ Lietuvos rinktinė.
Prireikė dar vienos treniruotės ir šeštadienio vakarą R.Kurtinaitis galiausiai paskelbė: už dvyliktuko borto liko Eimantas Bendžius, Kristupas Žemaitis ir Mantas Rubštavičius.
R.Kurtinaitis sulaukė ir kritikos, kad per draugiškas rungtynes taip ir neparodė ryškesnio dvyliktuko. Pasak stratego – viskas buvo daroma pagal planą.
„Kalbėjome šiandieną ta tema. Esame pasiruošę žaisti su visais krepšininkais. Per draugiškas rungtynes žaidėme su 14 žaidėjų ir nematėme didelės problemos.
Nenorėčiau, kad po vienerių ar dvejų rungtynių komanda skiltų į dvi grupes – tie, kas žaidžia ir kas ne. Paprastai taip nutinka. Reikės platesnės rotacijos, nes norime išlaikyti energiją ir greitį, tad tam reikia daugiau žaidėjų.
Stengsimės šiame turnyre panaudoti visus žaidėjus“, – sakė R.Kurtinaitis.
Treneris atskleidė, kad jaučia ir ant pečių užkritusius lietuvių lūkesčius. Medalių Lietuva nėra mačiusi jau dešimtmetį.
„Pradžioje turėjome daug skeptikų, bet per langus ir draugiškas rungtynes ją užsikėlėme. Tų norų ir tikslų pasidarė daugiau nei buvo prieš pusmetį. Stengsimės nenuvilti. Apie kažkokius medalius...Visi žinote mano filosofija – mano komandos ir aš visada taikomės į kažką, bet dabar kažką žadėti būtų sunku ir juokinga. Stengsimės, dirbsime. Ką galiu garantuoti – kausimės, o jeigu dirbi 120 procentų – rezultatas ateina. Apie vietas kalbėti nenorėčiau“, – sakė R.Kurtinaitis.
Prieš Lietuvos rinktinės atvykimą treniruotę turėję britai žurnalistams kalbėjo atvirai – norėtų iškovoti pirmąją pergalę savo trečiajame iš eilės Europos čempionate, tačiau išlieka realistais ir jau yra pasiruošę išvykti po grupės etapo.
Bet R.Kurtinaitis stengiasi neleisti krepšininkams atsipalaiduoti: „Į visus varžovus žiūrime vienodai su pagarba. Tai pavojinga komanda. Per daug strategijų neturi, bet individualiai stiprūs, akcentuoja greitą puolimą, tad bus svarbu laiku grįžti į gynybą, daug žaidžia vienas prieš vienas. Bus svarbu, kaip ginsimės vienas prieš vieną.“
Lietuvos rinktinės draugiškos rungtynės: Lietuva – Estija 89:68, Turkija – Lietuva 70:91, Lietuva – Sakartvelas 77:54, Latvija – Lietuva 105:109 (po pratęsimo), Lietuva – Slovėnija 94:72, Lietuva – Turkija – 81:84, Lietuva – Islandija 96:83.
Didžiosios Britanijos draugiškos rungtynės: Prancūzija – Didžioji Britanija 74:67, Belgija – Didžioji Britanija 84:72, Bosnija ir Hercegovina – Didžioji Britanija 103:73, Slovėnija – Didžioji Britanija 93:81, Estija – Didžioji Britanija 62:72.
2025 metų Europos vyrų krepšinio čempionato B grupė: Lietuva, Vokietija, Suomija, Didžioji Britanija, Juodkalnija, Švedija.
Lietuvos rinktinės B grupės grafikas: su Didžiąja Britanija (rugpjūčio 27, 13:30), su Juodkalnija (rugpjūčio 29, 16:30), su Vokietija (rugpjūčio 30, 13:30), su Suomija (rugsėjo 1, 20:30), su Švedija (rugsėjo 3, 16:30).
