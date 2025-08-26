Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
L. Dončičiaus tėvo pyktis – nori atimti Slovėnijos pilietybę iš į rinktinę neatvykusio J. Nebo

2025 m. rugpjūčio 26 d. 07:35
Lrytas.lt
Luka Dončičiaus tėvas Saša išreiškė milžinišką nepasitenkinimą natūralizuotu krepšininku Joshu Nebo, kuris šią vasarą neprisijungė prie Slovėnijos rinktinės ir panoro atimti iš šio pilietybę.
Buvęs žalgirietis sulaukė prašymų ir rekomendacijų iš jo atstovaujamo Milano „Olimpia klubo, kad šis praleistų „Eurobasket 2025“ kartu su Vlatko Čančaru.
Slovėnijai atstovaujantys aukštaūgiai patenkino tokį klubo prašymą ir pasiliko Italijoje, o tai gerokai supykdė S. Dončičių.
Slovėnijos nacionalinės rinktinės sporto direktorius ir L. Dončičiaus tėvas pradėjo svarstyti ar nevertėtų atimti J. Nebo suteiktos Slovėnijos pilietybės.
„Situacija buvo neįprasta. Kaip turėtume elgtis toliau? Šiuo metu mes susitelkę į šį Europos čempionatą. Po turnyro turėsime spręsti šį klausimą, įskaitant diskusijas su Slovėnijos vyriausybe. Joshas Nebo gavo pilietybę, kad žaistų krepšinį, tad jei jis nenori, nematau prasmės tęsti mūsų bendradarbiavimo“, – kalbėdamas su „SportKlub“ teigė S. Dončičius.
Netrukus į tokius pasvarstymus sureagavo bene įtakingiausias Europos krepšinio agentas, atstovaujantis ir patį J. Nebo – Miško Ražnatovičius.
Agentas greitai priminė, jog J. Nebo turi ir Nigerijos pilietybę, kuri Europoje veikia taip pat, kaip Slovėnijos, tad ši jam didelės naudos neneša, o pats krepšininkas nori atstovauti Slovėnijai ir rungtyniauti kartu su L. Dončičiumi.
„Jis nori varžytis stipriausių nacionalinių rinktinių lygyje ir žaisti toje pačioje komandoje kaip Luka! Jis turėjo tą patį norą ir šią vasarą, bet dėl ​​neužgijusios traumos jį pasirašęs klubas uždraudė jam žaisti. Josh nusiminęs, kad praleido Europos čempionatą!“, – teigė agentas.
M. Ražnatovičius taip pat pareiškė, jog J. Nebo dėl prarastos pilietybės niekaip nenukentėtų, o tuo tarpu Slovėnijos nacionalinei komandai tai jau būtų smūgis.
Luka DončičiusJoshas NeboMiško Raznatovičius
