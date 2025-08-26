Lrytas „Eurobasket 2025“ prognozės: didžiausias nusivylimas, kas nustebins ir kur sustos Lietuva?

Kaip ir visoje krepšinio bendruomenėje, taip ir tarp Lrytas žurnalistų yra daugybė nesutarimų, ko galime laukti ir nelaukti šioje krepšinio šventėje.
Tad Lrytas sporto žurnalistai pateikė savo 5 spėjimus skirtingomis temomis. Mūsų nuomonės nesutapo ties visais klausimais, tačiau ties vienu atsakymu, svarbiausiu visai Europai, visi vieningai tarėme tą patį.
Turnyro nusivylimas
Tomas Gustas: Slovėnija. Apie Slovėniją tarptautinėje krepšinio bendruomenėje kalbama nemažai, bet patys slovėnai nei pasirengimo cikle, nei turima sudėtimi nestebina. Šiose pirmenybėse visų akys ir vėl krys į Luką Dončičių, bet net ir jis neturėtų išgelbėti slovėnų nuo nesėkmės.
Manau, kad Slovėnijos rinktinė savo pasirodymą pabaigs jau aštuntfinalyje ir taip neišpildys nei vietinių, nei daugelio Europos sirgalių komandai keliamų lūkesčių.
Martynas Suslavičius: Manau, kad šįkart istorinių lūkesčių neatlaikys ir galutinai subyrės Ispanijos rinktinė. Tiesiog man sunku įsivaizduoti, kad ji būtų tarp keturių geriausių komandų, nors ir gina Europos čempionų titulą. Ketvirtfinalyje jos diskusijose nebebus ir veikiausiai teks užmiršti kuriam laikui. Tą patį prognozuoju Graikijos rinktinei – Giannio Antetokounmpo genialumo čia neužteks.
Arūnas Valickas: Prancūzija. Tai yra rinktinė, kurios kovų labai laukiu ir kuriai simpatizuoju, bet... netikiu, kad ji iškovos medalius šiame čempionate. Prancūzai turi galybę netekčių ir nepaisant to, jie yra laikomi tarp favoritų.
Tačiau surinktoje rinktinėje man trūksta ryškios žvaigždės ir prancūzai dažnai neturės geriausio krepšininko aikštėje, o ir patirties trūkumas akivaizdus. Pranūczai varžysis su jauniausia rinktine čempionate ir manau tai atkrintamosiose varžybose gali pakišti koją.
Povilas Labanauskas: Slovėnija. Nors slovėnai savo gretose turi, ko gero, ryškiausią čempionato žaidėją, komandai stinga solidžių pagalbininkų. Du Slovėnijos dvyliktuko nariai artėjantį sezoną atstovaus klubui, kuris pernai rungtyniavo tik antrojoje pagal pajėgumą Adrijos lygoje. Dar du žaidėjai neturi komandos būsimam sezonui.
Pagrindiniu Slovėnijos rinktinės aukštaūgiu šiemet, ko gero, bus karjeros saulėlydį pasitinkantis Alenas Omičius, praėjusį sezoną atstovavęs Podgoricos „Buducnost“, kur fiksavo vos 4 taškų vidurkį.
Tuo tarpu pagrindiniais Luko Dončičiaus pagalbininkais šįkart bus jau 32-ejų Klemenas Prepeličius ir Gregoras Hrovatas. Slovėnams nesisekė ir pasirengimo etape – per šešerias draugiškas rungtynes iškovota vos viena pergalė prieš britus, o visi penki pralaimėjimai patirti dviženkliu skirtumu.
Modestas Krukauskas: Pasaulio čempionė Vokietijos rinktinė neperžengs ketvirtfinalio etapo. Nors pasirengimo metu vokiečiai patyrė vos vieną pralaimėjimą nuo Serbijos klampų ir pozicinį krepšinį žaisiantys vokiečiai ketvirtfinalyje kris nuo Graikijos, kurią į priekį ves Kostas Sloukas ir Giannis Antetokoumpo.
Mindaugas Bertys: Latvijos rinktinė, vėl. Kad ir kiek jie bandytų, jiems ir vėl nepavyks. Praėjusią vasarą gyvai mačiau, kaip savų sirgalių akivaizdoje dužo latvių svajonė patekti į olimpines žaidynes sąlyginai silpnoje atrankoje.
Šiemet latviai bando ir vėl. Nors ir sulaukė K.Porzingio, bet tuo pat metu krepšinio federacija sugebėjo patekti į lėšų švaistymo skandalą. Latvių kelionė, mano spėjimu, baigsis aštunfinalyje, o tai vieniems čempionato šeimininkų – visiškai nepriimtina.
Tamsusis arkliukas
T. Gustas: Italija. Europos čempionatui Italijos rinktinė yra surinkusi simpatišką rinktinę. Nors patys italai nėra įvardinami tarp pirmenybių favoritų, bet mobili ir šiuolaikišką krepšinį žaidžianti komanda gali pateikti ne vieną staigmeną.
Gianmarco Pozzecco treniruojamos komandos retai pasižymi organizuotumu, o laisvesnis žaidimo stilius, turint tinkamus įrankius, būtent ir gali būti Italijos raktas į sėkmę, kuris komandą gali nuvesti net iki stipriausiųjų ketverto ar apdovanojimų.
M. Suslavičius: Mano žetonai – ant Suomijos rinktinės su Lauri Markkanenu.
A. Valickas: Italija. Kaip įprasta, italai surinko ant popieriaus smagią ir nenuspėjamą rinktinę. Nenustebčiau, jeigu italai jau grupių etape nukonkuruotų graikus, o ir atkrintamosiose varžybose tikiuosi netikėtumų iš Gianmarco Pozzecco kariaunos. O taip Europai apie save primins ir pats Simone Fontecchio.
P. Labanauskas: Izraelis. Izraelis žais ne pačioje pajėgiausioje D grupėje, kur jų lauks vos po vieną pergalę pasirengimo cikle iškovojusios Islandijos, Belgijos ir Slovėnijos rinktinės, taip pat šeimininkai lenkai bei prancūzai. Komandos lyderis Deni Avdija puikiai finišavo NBA sezono pabaigoje, o pagrindinis aukštaūgis R. Sorkinas pernai žaidė proveržio sezoną Eurolygoje.
Puikų sezoną turėjo ir Tel Avivo „Hapoel“ gynėjas Yamas Madaras, laimėjęs Europos taurę bei aukštaūgis Tomeras Ginatas. Europos taurėje taip pat žaidė ir svarbų vaidmenį savo komandose turėjo K. Carringtonas, Y. Zoosmanas ir B. Timoras. Aukšta vieta grupėje ir palankiai susidėliojęs atkrintamųjų varžybų medis gali paversti Izraelio rinktinę viena iš šio čempionato staigmenų.
M. Krukauskas: Visų nuvertinta, tačiau titulą ginanti Ispanijos rinktinė atgis kaip Feniksas. Ispanai pasieks pusfinalio etapą.
M. Bertys: Izraelis. Yra trys priežastys, kodėl taip pasirinkau: Deni Avdija, Deni Avdija ir Deni Avdija. 16,9 taško vidurkis NBA gal ir neskamba įspūdingai, tačiau viskas paįspūdingėja, jei pažvelgiame į 24-erių puolėjo paskutiniuosius mėnesius lygoje. Po „Visų žvaigždžių“ savaitgalio izraelietis rinko po 23,3 taško, 9,7 atkovoto kamuolio ir 5,2 rezultatyvaus perdavimo, tritaškius mesdamas puikiu 41,7% taiklumu.
Jam talkins geriausius savo sezonus Europoje sužaidę Yamas Madaras ir Romanas Sorkinas, aštrumo puolime pridės ir natūralizuotas amerikietis Khadeenas Carringtonas. Izraelio sudėtis tikrai pajėgi palaužti tik L.Dončičiaus ir nieko daugiau vedamus slovėnus, o aštunfinalyje tiek italai, tiek ispanai taip pat įveikiami. Izraeliui tai būtų aukščiausias pasiekimas „Eurobasket 2025“ nuo 2003-iųjų, kai jie buvo septinti. Aš tuo tikiu.
Naudingiausias žaidėjas
T. Gustas: Bogdanas Bogdanovičius. Vienas iš Serbijos rinktinės lyderių yra nacionalinės komandos vedlys jau eilę čempionatų. Neabejoju šio krepšininko demonstruojamo žaidimo kokybe ir šio čempionato metu. Regiu Serbiją ne kaip Nikola Jokičiaus, o kaip B.Bogdanovičiaus rinktinę. Būtent jis turėtų atvesti Serbiją į čempionų sostą ir iškovoti naudingiausio žaidėjo trofėjų.
M. Suslavičius: Nebūsiu originalus – Nikola Jokičius. Taškas.
A. Valickas: Laurus čia atiduosiu Luka Dončičiui. Slovėnijos sudėtis be „Los Angeles Lakers“ žvaigždės – beviltiška! Visas žaidimas suksis apliks Slovėnijos vunderkindą ir tai, kad jis bus reikalingas prieš bet kurį varžovą leis tikėtis įspūdingų krepšininko rezultatu.
Geriems L. Dončičiaus rodikliams čia gali atsiliepti ir numesti sportininko kilogramai tarpsezonio metu, kas galbūt leis gynėjui išlikti šviežesniam viso mačo metu.
P. Labanauskas: Giannis Antetokounmpo. 2022 metais Giannis buvo pripažintas naudingiausiu Europos čempionato žaidėju, o pernai olimpinėse žaidynėse nusileido tik N. Jokičiui ir liko antras. Graikijos krepšinio superžvaigždė dažniausiai renkasi metimus arčiau krepšio, todėl jo pataikymo procentas išlieka labai aukštas – tai tiesiogiai atsispindi ir naudingumo baluose. Dar vienas svarbus aspektas – FIBA krepšinyje į naudingumo skaičiavimą neįtraukiamos išprovokuotos pražangos, kurių itin daug susirenka kitas realus kandidatas į naudingiausio žaidėjo titulą – L. Dončičius.
Jau grupės etape graikams teks susidurti su tokiais varžovais kaip ispanai, italai ir kartvelai – pastarieji turi pajėgią priekinę liniją. Todėl tikėtina, kad Giannis turės rungtyniauti daugiau nei N. Jokičius, kurio atstovaujama Serbijos rinktinė turi gilesnę sudėtį ir, bent jau grupės etape, gali leisti sau pataupyti savo aukštaūgį, kas gali neigiamai atsiliepti jo naudingumo balų vidurkiui. Dėl šių priežasčių Giannis turi puikias sąlygas tapti naudingiausiu šio čempionato žaidėju.
M. Krukauskas: Savo įspūdingą čempionatą sužais suomis 28-erių Lauri Markkanenas, atstovaujantis „Utah Jazz“ klubą. Jo dėka suomiai irsis aukštyn, o suomis taps ir rezultatyviausiu turnyro žaodėju.
M. Bertys: Giannis Antetokounmpo. Gianniui tiek Europoje, tiek NBA žaidėjų, galinčių jį stabdyti vienas prieš vieną, nėra. Nėra atitikmens ir jo greičio ir fiziškumo deriniui. Savo svarba komandai G.Antetokounmpo galėtų lygintis turbūt tik su L.Dončičiumi ir Lauri Markkanenu, bet jo žaidimas iš visų trijų žvaigždžių yra arčiausiai krepšio (dėl to augant pataikymo procentui), o atkovoti kamuoliai taip pat prideda naują dimensiją siekti efektyvumo rungtynėse.
Giannis žais daug ir visas puolimas suksis aplink jį tiek jam būnant su kamuoliu, tiek be jo. Galingas jis ir gynyboje – tai pridės dar vieną būdą rinkti naudingumo balus, tokį, kuriuo kiti du mano paminėti lyderiai nepasižymi. Jis buvo naudingiausias prieš trejus metus vykusiame čempionate, jis bus naudingiausias ir dabar.
Iki kur žygiuos Lietuva?
T. Gustas: Iki ketvirtfinalio. Gaila, bet šios Lietuvos rinktinės su apdovanojimais neregiu. Tam yra kelios objektyvios priežastys – ne pajėgiausia mūsų sudėtis bei kaip niekad stiprūs varžovai.
Šis Europos krepšinio čempionatas pasižymės neįtikėtinu konkurencingumu. Jei pagrindiniais pirmenybių favoritais galėsime laikyti serbus, kova dėl likusių dviejų pozicijų turės milžinišką intrigą.
Nors Lietuvos krepšininkai pasirengimo cikle ir iškovojo šešias pergales per septynerias rungtynes, bet pasirodymas draugiškų rungtynių metu paliko ir nemažai klausimų.
Šis Europos čempionatas gali būti itin neprognozuojamas – nieko nenustebintų, jei Lietuva savo pasirodymą baigų aštuntfinalyje, bet negalėtume laikyti didžiule staigmena ir R.Kurtinaičio auklėtinių žygio iki pusfinalio (kai FIBA ekspertai Lietuvai šio čempionato reitinge skyrė ketvirtąją vietą).
Vis dėlto, mano manymu, Lietuvos rinktinės žygis čempionate baigsis ketvirtfinalyje.
M. Suslavičius: Ketvirtfinalis. Patekimas į aštuntfinalį – natūralus faktas, o čia jau pamatysime, ar teisingai pasirinko R.Kurtinaitis, tačiau manau, kad sudėtingai, bet įžengsime į ketvirtfinalį.
A. Valickas: Pusfinalis. Manau, jog Rimo Kurtinaičio auklėtiniai sugebės užtildyti kritikus ir šį kartą sėkmė šypsosis būtent mums.
Tokiuose turnyruose užtenka turėti vos vieną geresnę dieną, burtus ar paprasčiausią sėkmę. Puikiai prisimename, kaip praėjusiame Europos čempionate pergalę prieš mus išstenėję ispanai galiausiai pasidabino aukso medaliais, prisimename ir 2019 metų pasaulio čempionatą, kuomet mus sustabdė Arono Bayneso tritaškių lietus ir Rudy Gobert‘o numuštas kamuolys nuo lanko.
Tai gal atėjo laikas, kuomet fortūna nusišypsos ir mums?
P. Labanauskas: Ketvirtfinalis. Tiek sudėtis, tiek visas pasirengimo ciklas leidžia manyti, kad ketvirtfinalis yra realiausia Lietuvos rinktinės pasirodymo riba šiame čempionate. Žinoma, tokiuose turnyruose svarbų vaidmenį atlieka ir sėkmės faktorius, bei tai, kaip susidėlios atkrintamųjų varžybų medis, tačiau asmeniškai ketvirtfinalio etapas atrodo kaip labiausiai tikėtinas scenarijus.
M. Krukauskas: Rimo Kurtinaičio vadovaujama Lietuvos rinktinė pakartos 2010 metų pasaulio čempionato Turkijoje žygį. Mūsiškiai prasibraus į pusfinalį ir grumsis dėl pirmenybių bronzos.
M. Bertys: Lietuviams čempionatas baigsis ketvirtfinalyje. Grupės etape bus pralaimėta vokiečiams ir užimta antroji vieta.
Laikantis tęstinumo, aštunfinalyje turėtų būti nugalėti būtent latviai, o vėlesniame etape tikriausiai lauktų C grupės nugalėtojų – greičiausiai, graikų – iššūkis. Tokiu atveju lietuviams tektų kovoti su Giannio Antetokounmpo vedama kariauna, kuriai, manau, būtų pralaimėta.
Kas taps čempionais?
T. Gustas: Serbija. Šiame Europos krepšinio čempionate serbai surinko neįtikėtino pajėgumo kapelą. Praėjusių metų olimpinėse žaidynėse Svetislavo Pešičiaus auklėtiniai buvo vos per kelias minutes nuo pergalės prieš NBA žvaigždžių kupiną JAV rinktinę, o olimpiadoje pasidabino bronza.
Apdovanojimai šiai Serbijos rinktinei nėra svetimi, bet kol kas nė vienas iš šios rinktinės krepšininkų su nacionaline komanda dar nėra tapęs čempionu. Šių metų serbų rinktinės pagrindinis tikslas yra nutraukti šį prakeiksmą, o neeilinio pajėgumo sudėtis ir įspūdingas pasirodymas draugiškų rungtynių metu neleidžia abejoti Serbijos sėkme.
M. Suslavičius: Serbija. Čia net neturiu jokių abejonių. Dar stebėdamas serbus olimpinėse žaidynėse buvau užtikrintas, kad šiemet Europos čempionate jie pasiims auksą. Itin agresyvus krepšinis, NBA gigantas N.Jokičius, žvaigždžių prisotinta sudėtis – kitaip ir būti negali.
A. Valickas: Serbija. Serbai šiame čempionate atrodo kaip amerikiečiai olimpinėse žaidynėse. Sudėtis ant popieriaus atrodo neturinti lygių, o aikštelėje vaizdas lygiai toks pats. Jeigu Svetislavo Pešičiaus auklėtiniai neiškovos aukso, aš, kaip manau ir daugelis krepšinio žiūrovų, tai laikys fiasko.
P. Labanauskas: Serbija. Serbijos rinktinė šiemet atrodo tarsi žingsniu priekyje kitų Europos čempionato dalyvių – ir ne tik dėl vieno geriausių planetos krepšininkų N. Jokičiaus. Balkanų atstovai 2023 metų pasaulio čempionate iškovojo sidabrą, o olimpinėse žaidynėse – bronzą, nusileidę tik JAV pusfinalyje.
Serbų stiprybė – beveik nepakitęs branduolys: net 9 žaidėjai iš 2023 metų pasaulio vicečempionų sudėties ir 10 iš pernai olimpinės komandos pateko į šių metų dvyliktuką. Pasiruošimo cikle Serbija laimėjo visus 7 mačus – visus dviženkle persvara, įskaitant pergales prieš tokias komandas kaip Graikija, Vokietija ar Slovėnija.
M. Krukauskas: Nieko netikėto – galingą sudėti surinkę serbai pirmą kartą nuo Jugslavijos žlugimo laimės Europos auksą.
M. Bertys: Serbija. Serbams sudėties gilumu ir aukščiausio lygio patirtimi čempionate negali prilygti niekas. Jeigu Vokietijos rinktinę anksčiau būtum galėjęs priskirti tai pačiai stiprumo lentynai, naujasis treneris A.Mumbru man pasitikėjimo nekelia.
Nikola Jokičius yra geriausias planetos krepšininkas ir to kartais tiesiog pakanka. Aukšto lygio Eurolygos ir NBA žaidėjų mišinys ir nemirtingasis Svetislavas Pešičius, daug kam netikėtai sukūręs serbų žiniasklaidos nuolat giriamą atmosferą rinktinėje – jiems lygių „Eurobasket 2025“ būti neturėtų.