Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

Spaudos konferencijoje klausimo nesupratusiam R. Kurtinaičiui išsisukti padėjo J. Valančiūnas

2025 m. rugpjūčio 26 d. 20:57
Lrytas.lt
FIBA organizuotoje spaudos konferencijoje, surengtoje prieš Europos čempionato pradžią, dalyvavo Lietuvos rinktinės vyr. treneris Rimas Kurtinaitis ir komandos kapitonas Jonas Valančiūnas. Vieno klausimo metu, treneris ne iš karto suprato, apie kurį žaidėją kalba eina, tad situaciją išspręsti padėjo J. Valančiūnas.
Daugiau nuotraukų (1)
Kai vienas iš žurnalistų teiravosi apie Ąžuolo Tubelio tobulėjimą bei jo perspektyvas rinktinėje, R. Kurtinaitis susidūrė su keblumais – dėl žaidėjo pavardės tarimo jam nebuvo aišku, apie ką konkretus klausimas. Tuomet jis kreipėsi į šalia sėdėjusį J. Valančiūną:
„Ką, Jonai, jie čia?“ – pasiteiravo treneris.
J. Valančiūnas paprašė žurnalisto pakartoti klausimą ir, išgirdus jį aiškiau, perdavė informaciją strategui.
R. Kurtinaitis tuomet įvertino Ą. Tubelio galimybes:
„Ąžuolas – geras vyrukas. Jis perėjo gerą lietuvišką ir amerikietišką krepšinio mokyklą. Jis geras žaidėjas, matau šviesią ateitį su juo. Dabar jis turės gerą šansą rungtyniauti oficialiose rungtynėse, tad tikiuosi, kad jam viskas eisis gerai.“
Lietuvos rinktinė kovą Europos pirmenybėse pradės trečiadienį, 13:30 val., rungtynėmis su Didžiąja Britanija.
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėRimas KurtinaitisJonas Valančiūnas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.