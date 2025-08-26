Spaudos konferencijoje klausimo nesupratusiam R. Kurtinaičiui išsisukti padėjo J. Valančiūnas

Kai vienas iš žurnalistų teiravosi apie Ąžuolo Tubelio tobulėjimą bei jo perspektyvas rinktinėje, R. Kurtinaitis susidūrė su keblumais – dėl žaidėjo pavardės tarimo jam nebuvo aišku, apie ką konkretus klausimas. Tuomet jis kreipėsi į šalia sėdėjusį J. Valančiūną:
„Ką, Jonai, jie čia?“ – pasiteiravo treneris.
J. Valančiūnas paprašė žurnalisto pakartoti klausimą ir, išgirdus jį aiškiau, perdavė informaciją strategui.
R. Kurtinaitis tuomet įvertino Ą. Tubelio galimybes:
„Ąžuolas – geras vyrukas. Jis perėjo gerą lietuvišką ir amerikietišką krepšinio mokyklą. Jis geras žaidėjas, matau šviesią ateitį su juo. Dabar jis turės gerą šansą rungtyniauti oficialiose rungtynėse, tad tikiuosi, kad jam viskas eisis gerai.“
Lietuvos rinktinė kovą Europos pirmenybėse pradės trečiadienį, 13:30 val., rungtynėmis su Didžiąja Britanija.
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėRimas KurtinaitisJonas Valančiūnas
