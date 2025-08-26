Sumaištis Vokietijos krepšinio rinktinėje: treneris paguldytas į ligoninę

Pranešama, jog strategas buvo paguldytas dėl ūmios infekcijos.
Kol kas nėra aišku, kada treneris galės vėl prisijungti prie rinktinės, bet pranešama, kad jis šiuo metu jaučiasi gerai.
Aišku, jog treneris iš Ispanijos nevadovaus pasaulio čempionams trečiadienio rungtynėse prieš Juodkalnijos rinktinę. Vyriausiąjį trenerį pavaduos asistentas Alanas Ibrahimagičius.
Vokietija „Eurobasket 2025“ varžosi B grupėje kartu su Lietuvos, Suomijos, Juodkalnijos, Švedijos bei Didžiosios Britanijos rinktinėmis.
