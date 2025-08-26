Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Sumaištis Vokietijos krepšinio rinktinėje: treneris paguldytas į ligoninę

2025 m. rugpjūčio 26 d. 12:25
Lrytas.lt
Vokietijos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris Alexas Mumbru antradienį buvo paguldytas į ligoninę.
Pranešama, jog strategas buvo paguldytas dėl ūmios infekcijos.
Kol kas nėra aišku, kada treneris galės vėl prisijungti prie rinktinės, bet pranešama, kad jis šiuo metu jaučiasi gerai.
Aišku, jog treneris iš Ispanijos nevadovaus pasaulio čempionams trečiadienio rungtynėse prieš Juodkalnijos rinktinę. Vyriausiąjį trenerį pavaduos asistentas Alanas Ibrahimagičius.
Vokietija „Eurobasket 2025“ varžosi B grupėje kartu su Lietuvos, Suomijos, Juodkalnijos, Švedijos bei Didžiosios Britanijos rinktinėmis.
