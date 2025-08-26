Ryškiausios pasaulio čempionų komandos žvaigždės vieną po kito laidė kamuolius į krepšį, tačiau šių metimų akimis palydėti negalėjo rinktinės treneris Alexas Mumbru.
Prieš pat Senojo žemyno krepšinio pirmenybes būsimų Lietuvos rinktinės varžovų strategą ištiko nelaimė – antradienio popietę Vokietijos krepšinio federacija išplatino pranešimą apie pablogėjusią 46-erių specialisto sveikatą.
Buvo paskelbta, kad legendinis Ispanijos krepšininkas yra paguldytas į vieną iš Tamperės ligoninių. To priežastis – ūmi infekcija.
Vis dėlto kaip yra sakoma – šventa vieta ilgai tuščia nebūna: pasaulio krepšinio čempionai treniruotės metu klausėsi naujojo karvedžio nurodymų.
Laikinai vyriausiojo komandos trenerio pareigas perėmė serbas Alanas Ibrahimagičius. Būtent jis ir vadovaus Vokietijos krepšinio rinktinei pirmose Europos čempionato rungtynėse prieš Juodkalniją.
Pasiteiravus Vokietijos atstovo spaudai apie dabartinę trenerio A.Mumbru būklę, jis pasakė, kad vis dar nėra aišku, kada treneris grįš į rikiuotę.
„Jo būklė išlieka stabili. Tikimės, kad jis prie komandos prisijungs kuo greičiau“, – Lrytas teigė Vokietijos atstovas.
Strategui šiltus linkėjimus siuntė ir Miuncheno „Bayern“ puolėjas Oscaras da Silva.
„Nusiuntėme jam palaikymo žinutes“, – kalbėjo Vokietijos rinktinės žaidėjas.
Trečiadienį vokiečiai Europos čempionatą tikisi pradėti pergalingai. O šis laimėjimas, pasak žaidėjo, būtų puiki dovana su sveikatos problemomis susidūrusiam treneriui.
„Taip, tai būtų tikrai šaunu“, – tęsė O.Da Silva.
Vokietijos rinktinės kapitonas Dennisas Schroederis pridūrė, kad trenerio iškritimas iš rikiuotės neišmušė komandos iš vėžių.
„Niekas nepasikeitė. Mes pažįstame vieni kitus, komanda yra labai gerai susižaidusi ir žinome savo vaidmenį aikštėje. Treneris A.Ibrahimagičius yra puikus specialistas, atvedęs 18-mečius į pasaulio čempionų titulą“, – kalbėjo „Sacramento Kings“ klubo žvaigždė.
Jis taip pat krepšinio specialistui palinkėjo sveikatos.
„Tikiuosi, kad treneris A.Mumbru sugrįš kuo greičiau, tai yra svarbiausia. Svarbiausia yra sveikata. Palaikome ryšį su treneriu ir tikiuosi, kad jis grįš kuo greičiau“, – samprotavo 31-erių vokietis.
Būsimi Lietuvos rinktinės varžovai neabejoja: jų tikslas – Europos krepšinio čempionų titulas.
„Jaučiamės gerai, turėjome gerą pasirengimą. Nekantraujame pradėti čempionatą.
Anksčiau turėdavome tenkintis prastesnėmis pozicijomis, bet pastaraisiais metais komandos požiūris pasikeitė, norime žaisti tik dėl aukso.
Visada sunku išlaikyti tokį tikslą, nes čempionato lygis vis kyla, bet mūsų komandos teigiama atmosfera ir tinkamas mentalitetas taip pat didėja su kiekvienais metais“, – teigė D.Schroederis.
Vokietija „Eurobasket 2025“ varžosi B grupėje kartu su Lietuvos, Suomijos, Juodkalnijos, Švedijos bei Didžiosios Britanijos rinktinėmis.
Vokietijos ir Juodkalnijos B grupės mačas vyks trečiadienį, 16 val. 30 min.
Alexas MumbruVokietijos vyrų krepšinio rinktinėEurobasket Tamperė Ryga
