„Eurobasket 2025“ starte lietuviai pagerino 30 metų rusams priklausiusį rekordą

2025 m. rugpjūčio 27 d. 16:18
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė užtikrintai pradėjo Europos krepšinio čempionatą, 24-ų taškų skirtumu nugalėdami Didžiąją Britaniją. Susitikimo metu lietuviai pagerino ir čempionato rekordą.
Rimo Kurtinaičio auklėtiniai sugriebė 57 kamuolius, o tai – naujasis pirmenybių rekordas.
Nuo 1995 metų jis iki tol priklausė Rusijai, tuomečiame čempionate atkovojusiems 54 kamuolius. 2013-aisiais Čekijos rinktinė šį rezultatą pakartojo.
Jonas Valančiūnas ryškiausiai pasižymėjo šioje kategorijoje, sugriebęs 9 kamuolius. Jauniausias rinktinės krepšininkas Ąžuolas Tubelis pridėjo 7 atkovotus kamuolius, Rokas Giedraitis – šešis, Gytis Radzevičius ir Rokas Jokubaitis – po penkis.
Rezultatyviausi buvo būtent J.Valančiūnas ir Ą.Tubelis, surinkę atitinkamai 18 ir 17 taškų. Kitas lietuvių susitikimas – penktadienį, rugpjūčio 29 dieną, 16:30 val. su Juodkalnijos rinktine.
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėEuropos krepšinio čempionatasEurobasket 2025

