„Pirmos rungtynės. Reikia pasiimti tą pergalę, įsivažiuoti į ritmą. Manau, kad šitos rungtynės neparodo mūsų lygio, dabar turėsime pertrauką. Paskui žaisime dvi dienas iš eilės. Bus rimti reikalai“, – po mačo samprotavo R.Jokubaitis
Būtent mačo pradžioje ir uždavė itin tinkamą toną rungtynėms. 24-erių gynėjas vien per pirmąjį kėlinį surinko 10 naudingumo balų (7 taškai, 3 atkovoti kamuoliai ir 3 rezultatyvūs perdavimai).
Naujasis Miuncheno „Bayern“ pirkinys neslėpė, prieš rungtynes jį motyvavo Tamperės „Nokia“ arenoje užgrojusi grupės „Hiperbolė“ daina laužai.
„Per apšilimą kai paleido „Hiperbolę“, visi (sirgaliai) dainavo, galvojau, jo... Labai smagu“, – šyptelėjo jis.
Tiesa, vėliau krepšininkas savo žaidime neišvengė ir duobelių.
„Buvo daug broko. Ir pražangų prisirinkau. Ne man čia komentuoti, bet erzina, kad save išsiimi iš rungtynių. Tarsi norisi eiti žaisti į aikštę, bet matai, kad komandai gerai sekasi, esame atitolę. Nežinau... Pirmos rungtynės visada būna vangokos, bet... Esame profesionalai, norisi visada gerai, faktas, kad galiu pridėti tikrai geriau.
Bet, kiek pamenu, tokių pirmų rungtynių dar nesu turėjęs, visada perdegdavau, dabar geriau, reikia taip ir toliau, bus stipresni varžovai, kitoks planas“, – samprotavo R.Jokubaitis.
Šiose rungtynėse Lietuvos krepšinio rinktinė susidūrė su rimtomis taiklumo problemomis – prametė net 14 baudų metimų ir pataikė tik 2 tritaškius.
Būtent pirmojo taiklaus tolimo lietuvių metimo autoriumi trečiajame kėlinyje ir tapo R.Jokubaitis.
„Nežinau... Nenorėčiau visko nurašyti jauduliui. Esame profesionalai, turime pataikyti geresniais procentais. Rytoj turime laisvą dieną, tyrėsime eiti į salę ir mesti, kitaip to procento. nepakelsime“, – pridūrė gynėjas.
Mačą R.Jokubaitis užbaigė per 17 aikštėje praleistų minučių įmetęs 12 taškų, atkovojęs 5 kamuolius, atlikęs 6 rezultatyvius perdavimus ir surinkęs 21 naudingumo balą.
Artimiausias Europos čempionato rungtynes lietuviai žais penktadienį su Juodkalnijos rinktine.
Lietuvos rinktinės draugiškos rungtynės: Lietuva – Estija 89:68, Turkija – Lietuva 70:91, Lietuva – Sakartvelas 77:54, Latvija – Lietuva 105:109 (po pratęsimo), Lietuva – Slovėnija 94:72, Lietuva – Turkija – 81:84, Lietuva – Islandija 96:83.
2025 metų Europos vyrų krepšinio čempionato B grupė: Lietuva, Vokietija, Suomija, Didžioji Britanija, Juodkalnija, Švedija.
Lietuvos rinktinės B grupės grafikas: su Juodkalnija (rugpjūčio 29, 16:30), su Vokietija (rugpjūčio 30, 13:30), su Suomija (rugsėjo 1, 20:30), su Švedija (rugsėjo 3, 16:30).