Debiutas šių metų Europos čempionate: Lietuvos krepšinio rinktinė egzaminuoja britų ekipą

Sekite rungtynių eigą kartu su Lrytas.lt nuo 13.30 val.
Britų sudėtyje nėra nė vieno NBA ar Eurolygos krepšininko, o vienas iš pagrindinių žaidėjų – praėjusį sezoną kelis mėnesius Klaipėdos „Neptūno“ aprangą vilkėjęs 35-erių Mylesas Hessonas.
Kelialapį į šių metų Europos pirmenybes Didžiosios Britanijos krepšininkai iškovojo nelauktai užtikrintai. Britai atrankos turnyre laimėjo ketverias iš šešerių rungtynių ir grupėje užėmė antrąją vietą.
Ruošdamiesi Europos pirmenybėms rugpjūčio mėnesį britai žaidė penkerias draugiškas rungtynes ir patyrė keturis iš eilės pralaimėjimus: nusileido Prancūzijai 67:74, Belgijai 72:84, Bosnijai ir Hercegovinai 73:103 bei Slovėnijai 81:93 ir tik paskutinėse rungtynėse nugalėjo Estiją 72:62.
Britų pasirodymai Europos čempionatuose taip pat nėra nusėti pergalėmis. Pastarąjį kartą bent vieną susitikimą jie laimėjo 2013-siais, o 2017 ir 2022 metais surinko po penkis pralaimėjimus bei namo grįžo tuščiomis.
Didžiuosiuose turnyruose britai su lietuviais žaidė tik kartą – 2011-ųjų čempionate Lietuvoje mūsiškiai taip pat turnyro pradžioje nugalėjo Didžiąją Britaniją 80:69. Būtent šiame susitikime pirmąjį oficialų mačą su rinktine sužaidė tuomet 19-metis Jonas Valančiūnas.
Be akistatos su britų ekipa B grupėje Lietuvos krepšininkų varžovės bus Juodkalnijos (penktadienį), Vokietijos (šeštadienį), Suomijos (pirmadienį) ir Švedijos (trečiadienį) rinktinės.
42-asis Europos krepšinio čempionatas prasidės startuoja rugpjūčio 27 dieną ir tęsis iki pat rugpjūčio 14-osios net keturiose šalyse: Suomijoje, Latvijoje, Lenkijoje ir Kipre. Čempionate iš viso dalyvaus 24 komandos, suskirstytos į 8 grupes.