Dėl keistos priežasties žaidėjo neturėję juodkalniečiai prieš mačą su Lietuva – sutriuškinti

2025 m. rugpjūčio 27 d. 18:41
Lrytas.lt
Penktadienį su Lietuvos vyrų krepšinio rinktine Europos čempionate kovosianti Juodkalnijos rinktinė patyrė skaudų pralaimėjimą, 76:106 (20:24, 23:22, 12:33, 21:27) nusileisdama vienai turnyro favoričių Vokietijos rinktinei.
Rezultatyviausias vokiečių gretose buvo „Orlando Magic“ puolėjas Franzas Wagneris, surinkęs 22 taškus (8/13 dvit.), 8 atkovotus kamuolius ir 21 naudingumo balą. Pagrindinis ekipos įžaidėjas Dennisas Schroderis pridėjo 21 tašką (5/6 dvit., 2/7 trit.) ir 20 naudingumo balų.
Nors po pirmosios rungtynių pusės komandas skyrė viso labo trys taškai (43:46), vokiečiai spurtavo 15:3 ir išsklaidė abejones dėl rungtynių nugalėtojo.
Nuostabias individualias rungtynes turėjo juodkalniečių lyderis Nikola Vučevičius, surinkęs 23 taškų ir 10 atkovotų kamuolių dvigubą dublį (8/10 dvit., 5 rez. perd., 30 naud.).
Tiesa, Juodkalnijos rinktinė neturėjo vieno žaidėjo – Vladimiro Mihailovičiaus – dėl tikrai neįprastos priežasties. Pasirengimo metu žaidėjas paplūdymyje užlipo ant jūros ežio, o šio jūros sutvėrimo aštrūs dygliai taip įsiskverbė į žaidėjo pėdą, kad netgi reikėjo įsikišti medikams.
Pranešama, kad žaidėjas jaučiasi geriau ir nežaidė saugant jį nuo galimų neigiamų pasekmių.
Lietuvių ir juodkalniečių mačas – penktadienį, rugpjūčio 29 dieną, 16:30 val.
