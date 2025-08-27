Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
E. Atamanas patvirtino – 15-metis jo sūnus rinktinėje atlieka trenerio asistento pareigas

2025 m. rugpjūčio 27 d. 12:02
Lrytas.lt
Turkijos krepšinio rinktinė su Erginu Atamanu priešakyje trečiadienį pradeda savo kovas „Eurobasket 2025“, o charizmatiškasis treneris atskleidė, jog čempionatui padeda ruoštis ir jo sūnus.
E. Atamanui treniruojant Stambulo „Anadolu Efes“ ir Atėnų „Panathinaikos“ klubus dažnai šalia komandos buvo galima išvysti Ergino sūnų Sarpą. Ne išimtis ir šis „Eurobasket 2025“.
Turkijos vyrų rinktinės treneris patvirtino, jog S. Atamanas neatlygintinai atlieka asistento pareigas.
„Žinoma, jis nėra oficialiai paskirtas, nes jam tik 15 metų, bet jis visą pasiruošimo laikotarpį praleido su mumis ir padeda komandai atliekant varžovų skautingą. Jis puikiai išmano krepšinį, todėl padeda man, padeda žaidėjams ir galime sakyti, jog yra savanoris trenerio asistentas“, – savo sūnų gyrė E. Atamanas.
Strategas taip pat užsiminė, kad galimai artimoje ateityje S. Atamanas galės prisijungti ir oficialiai.
Turkai Europos čempionatą pradeda trečiadienį, 18 val. susitikdami prieš turnyro šeimininkus latvius
Erginas AtamanasTurkijos vyrų krepšinio rinktinėEurobasket 2025

