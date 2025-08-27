Europos čempionate – įspūdingas NBA centro dvigubas dublis

Portugalas Neemias Queta, praėjusį sezoną atstovavęs „Boston Celtics“ klubui NBA lygoje, užfiksavo galingą dvigubą dublį ir nuvedė savo šalies rinktinę į pirmąją pergalę „Eurobasket 2025“ – 62:50 (13:10, 19:19, 13:11, 17:10).
N.Queta pelnė 23 taškus (10/14 dvit.), atkovojo net 18 kamuolių ir surinko 39 naudingumo balus. Tik du kiti portugalai – Travante Williamsas ir Rafelis Lisboa – pelnė dviženklį taškų skaičių, atitinkamai surinkę 10 ir 15 taškų.
Tai – pirmoji portugalų pergalė prieš čekus Europos krepšinio čempionatų istorijoje. Iki tol vykę šeši susitikimai visi baigėsi čekų pergale.
Penktadienį, rugpjūčio 29 dieną, 14:45 val. čekų lauks Turkijos rinktinės iššūkis, o tos pačios dienos vakarą – 21:15 val. – portugalai susigrums su čempionato favoritais laikomais serbais.