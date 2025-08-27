Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

Europos čempionate – įspūdingas NBA centro dvigubas dublis

2025 m. rugpjūčio 27 d. 16:40
Lrytas.lt
Pirmąją Europos krepšinio čempionato dieną Čekijos ir Portugalijos susitikime užfiksuotas įspūdingas pasirodymas.
Daugiau nuotraukų (1)
Portugalas Neemias Queta, praėjusį sezoną atstovavęs „Boston Celtics“ klubui NBA lygoje, užfiksavo galingą dvigubą dublį ir nuvedė savo šalies rinktinę į pirmąją pergalę „Eurobasket 2025“ – 62:50 (13:10, 19:19, 13:11, 17:10).
N.Queta pelnė 23 taškus (10/14 dvit.), atkovojo net 18 kamuolių ir surinko 39 naudingumo balus. Tik du kiti portugalai – Travante Williamsas ir Rafelis Lisboa – pelnė dviženklį taškų skaičių, atitinkamai surinkę 10 ir 15 taškų.
Tai – pirmoji portugalų pergalė prieš čekus Europos krepšinio čempionatų istorijoje. Iki tol vykę šeši susitikimai visi baigėsi čekų pergale.
Penktadienį, rugpjūčio 29 dieną, 14:45 val. čekų lauks Turkijos rinktinės iššūkis, o tos pačios dienos vakarą – 21:15 val. – portugalai susigrums su čempionato favoritais laikomais serbais.
Čekijos krepšinio rinktinėEuropos krepšinio čempionatasEurobasket 2025

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.