Tragiškai tritaškius mėčiusi ir rimtų bėdų ties baudų metimo linija turėjusi rinktinė trečiadienį „Eurobasket 2025“ kovas pradėjo pergale, kuri ir privalėjo būti – 94:70 nugalėjo Didžiosios Britanijos krepšininkus, o vienas pagrindinių sėkmės kalvių čia ir buvo 23 metų 208 cm ūgio puolėjas, vasarą sudaręs sutartį su Kauno „Žalgiriu“.
Ą.Tubelis pagal sužaistą laiką buvo ketvirtas komandoje – ilgiau žaidė Jonas Valančiūnas, Margiris Normantas ir Arnas Velička.
Per 20 min. 33 sek. A.Tubelis pelnė 17 taškų (8 dvitaškiai iš 10), pataikė 1 baudos metimą iš dviejų, 7 aktovotais kamuoliais prisidėjo prie Lietuvos rinktinės pagerinto Europos čempionatų atkovotų kamuolių rekordo (lietuviai sugriebė 57).
Rezultatyvesnis buvo tik J.Valančiūnas, bet Ą.Tubelis surinko daugiausia naudingumo balų – 21.
Bet Arizonos universitete žaidęs buvęs Vilniaus „Ryto“ auklėtinis išlieka sau įprastai kuklus: „Pirmas man Europos čempionatas ir su pergale – labai gerai. Susimečiau vos ne viską iš greito žaidimo, tai išnaudojau savo greitį prieš tokią komandą, kuri nelabai akcentuoja gynybą prieš tokį krepšinį.“
Pasakęs šiuos žodžius krepšininkas iškart svarstė, kur galėtų tobulinti savo veiksmus.
„Reikės žiūrėti, ką daryti geriau – tikrai nemažai vietų surizikavau. Gynyboje reikia pasistengti. O puolime komandos draugai surado mane, o aš užsibaigiau atakas, – kalbėjo Ą.Tubelis, kuriam R.Kurtinaitis aiškiai įvardijo, kad jį mato ne kaip centrą, o sunkiojo krašto puolėją. – Visada bus skirtingai, nes kiekvienas treneris turi savo braižą, krepšinio matymą. Tas judėjimas be kamuolio...Daug judame, išsibėgiojame.“
Lietuvos rinktinei pirmoji pergalė buvo tarsi garantuota, tačiau dėl antrosios su Juodkalnija teks kovoti gerokai tvirčiau – juolab, kad dvikova su britais pateikė ir labai nedžiuginančių skaičių.
Vienos po kito į persirengimo kambarį eidami Lietuvos rinktinės krepšininkai galvojo apie siaubingą tritaškių pataikymą – šie krito vos 11 procentų taiklumu. Lietuviai pataikė 2 metimus iš 19, o pirmąjį tritaškį – tik trečiajame kėlinyje.
Liūdna ir baudų metimų statistika – 61 proc. (22/36).
Pasvarstęs J.Valančiūnas pasiūlė viską „nurašyti jauduliui“, M.Normantas kalbėjo apie tai, kad reikės per treniruotę daugiau mėtyti, o Ą.Tubelis įvardijo priežastį, kuri nepatiko treneriui Rimui Kurtinaičiui.
„Lankai – kietoki. Panašiai buvo ir Latvijoje. Ten irgi nespindėjome tritaškiais. Ryt bus treniruotė, susimesim, susikaupsim. Tikrai svarbu – gal ne tokiose rungtynėse, kur varžovas nėra tarp aukščiausio lygio rinktinių – bet kitose bus svarbu“, – svarstė jis.
Kiek vėliau R.Kurtinaitis sureagavo į šiuos Ą.Tubelio žodžius.
„Esame sakę, kad kai meti į krepšį, lanko nereikia, reikia „sietkutės“. Kieti lankai, minkšti lankai, įmesti reikia. Manau, kad čempionato laike patobulėsime šiuo klausimu“, – pareiškė R.Kurtinaitis.
Daugiau Europos čempionato naujienų – paspaudus čia.
Lietuvos rinktinės draugiškos rungtynės: Lietuva – Estija 89:68, Turkija – Lietuva 70:91, Lietuva – Sakartvelas 77:54, Latvija – Lietuva 105:109 (po pratęsimo), Lietuva – Slovėnija 94:72, Lietuva – Turkija – 81:84, Lietuva – Islandija 96:83.
Didžiosios Britanijos draugiškos rungtynės: Prancūzija – Didžioji Britanija 74:67, Belgija – Didžioji Britanija 84:72, Bosnija ir Hercegovina – Didžioji Britanija 103:73, Slovėnija – Didžioji Britanija 93:81, Estija – Didžioji Britanija 62:72.
2025 metų Europos vyrų krepšinio čempionato B grupė: Lietuva, Vokietija, Suomija, Didžioji Britanija, Juodkalnija, Švedija.
Lietuvos rinktinės B grupės grafikas: su Didžiąja Britanija (rugpjūčio 27, 13:30), su Juodkalnija (rugpjūčio 29, 16:30), su Vokietija (rugpjūčio 30, 13:30), su Suomija (rugsėjo 1, 20:30), su Švedija (rugsėjo 3, 16:30).