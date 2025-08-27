Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

Ir toliau be pralaimėjimų: šešiolikmetės – Europos čempionato pusfinalyje

2025 m. rugpjūčio 27 d. 22:23
Lrytas.lt
Edvino Justos vadovaujama Lietuvos U16 merginų rinktinė ir toliau žygiuoja be pralaimėjimų Europos čempionato B divizione. Šįkart lietuvės užtikrintai 70:52 (20:7, 20:21, 21:11, 9:13) įveikė Portugaliją ir pateko į pusfinalį.
Dabar rinktinės merginas nuo patekimo į A divizioną skiria tik viena pergalė. Pusfinalyje lietuvių lauks Turkijos rinktinė, kuri net 89:47 ketvirtfinalyje sutriuškino slovakes.
Į A divizioną patenka trys geriausios B diviziono komandos, todėl lietuvėms patekimą į A divizioną garantuos arba pergalė pusfinalyje, arba, pralaimėjus turkėms, pergalė rungtynėse dėl trečiosios vietos.
Lietuvės mačo kontrolę įgijo nuo pat pradžių, kai pirmąsias penkias minutes spurtavo 11:2. Nors portugalės antrąjį kėlinį netgi laimėjo (21:20), E.Justos auklėtinės trečiajame kėlinyje paėmė jautį už ragų ir nebeleido suabejoti, kas bus šių rungtynių nugalėtojos.
Lietuvos rinktinę į priekį vėl vedė 15-metė Gabija Galvanauskaitė, užfiksavusi dar vieną – jau penktąjį iš eilės čempionate – dvigubą dublį, surinkusi 22 taškus ir net 17 atkovotų kamuolių. Jai surinkti 28 naudingumo balus nesutrukdė net ir prastas baudos metimų pataikymas (6/16, 37,5%).
G.Galvanauskaitei puikiai talkino gynėja Urtė Gurevičiūtė, pridėjusi 19 taškų (4/8 dvit., 2/3 trit., 5/10 baud.). Portugalių gretose tik viena žaidėja – Matilde Lopes – pelnė dviženklį taškų, surinkusi 11 taškų. Portugalės rungtynėse nepirmavo nė vienos sekundės.
Pusfinalis su Turkija – jau rytoj, rugpjūčio 28 dieną.
Lietuvos merginų (U-16) krepšinio rinktinėEuropos merginų (U-16) krepšinio čempionatas

