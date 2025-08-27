Išskirtiniame Lietuvos „Eurobasket“ sąraše J. Valančiūnas aplenkė A. Karnišovą

Lietuviai trečiadienį 94:70 susitvarkė su Didžiosios Britanijos krepšininkais.
Rinktinės kapitonas J. Valančiūnas prie pergalės pridėjo 18 taškų (7/13 dvit., 4/6 baud.), 9 atkovotus kamuolis ir 19 naudingumo balų.
Pelnyti taškai JV leido pakilti į trečią vietą visų laikų rezultatyviausių „Eurobasket“ Lietuvos krepšininkų istorijoje.
Jono sąskaitoje šiuo metu 493 taškai ir jis aplenkė į ketvirtąją vietą nukritusį Artūrą Karnišovą.
Šiame sąraše pirmauja 652 taškus pelnęs Arvydas Sabonis, o artimiausias J. Valančiūno taikinys Modestas Paulauskas yra surinkęs 572 taškus.
Primename, jog J. Valančiūnas taip pat yra rezultatyviausias aktyvus krepšininkas Europos čempionatuose.
Jonas ValančiūnasArtūras KarnišovasArvydas Sabonis
