Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

Išskirtiniame Lietuvos „Eurobasket“ sąraše J. Valančiūnas aplenkė A. Karnišovą

2025 m. rugpjūčio 27 d. 16:24
Lrytas.lt
Lietuvos rinktinės startas „Eurobasket 2025“ pažymėtas ne tik puikia pergale, bet ir komandos kapitono Jono Valančiūno rekordu.
Daugiau nuotraukų (10)
Lietuviai trečiadienį 94:70 susitvarkė su Didžiosios Britanijos krepšininkais.
Rinktinės kapitonas J. Valančiūnas prie pergalės pridėjo 18 taškų (7/13 dvit., 4/6 baud.), 9 atkovotus kamuolis ir 19 naudingumo balų.
Pelnyti taškai JV leido pakilti į trečią vietą visų laikų rezultatyviausių „Eurobasket“ Lietuvos krepšininkų istorijoje.
Jono sąskaitoje šiuo metu 493 taškai ir jis aplenkė į ketvirtąją vietą nukritusį Artūrą Karnišovą.
Šiame sąraše pirmauja 652 taškus pelnęs Arvydas Sabonis, o artimiausias J. Valančiūno taikinys Modestas Paulauskas yra surinkęs 572 taškus.
Primename, jog J. Valančiūnas taip pat yra rezultatyviausias aktyvus krepšininkas Europos čempionatuose.
Jonas ValančiūnasArtūras KarnišovasArvydas Sabonis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.