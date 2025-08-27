Lietuvos rinktinė trečiadienį žengė pirmąjį žingsnį Europos krepšinio čempionate ir tai padarė taip, kaip ir privalėjo būti – 94:70 nugalėdama Didžiosios Britanijos rinktinę.
Kai J.Valančiūnas atsakinėjo į gausaus būrio Lietuvos žurnalistų klausimus, didžioji dalis komandos jau buvo nužygiavusi į persirengimo kambarį, Rimas Kurtinaitis ruošėsi į oficialią FIBA spaudos konferenciją, o arenoje aidėjo „Eurobasket 2025“ atmosferą užkūrusių tautiečių pergalės dainos.
Sėkminga pradžia – yra, „Ant kalno mūrai“ – sudainuota, „Vienas, du, trys – graži Lietuva!“ – aidėjo. Prie arenos dar prieš rungtynes fantastiškai užtrauktas ir legendinis Marijono Mikutavičiaus hitas „Trys milijonai“.
Ir nors veiksmas vyko už daugiau nuo 800 kilometrų nuo Lietuvos – rinktinė žaidė namuose: tuo abejoti negalėjo niekas, kas buvo arenoje ar šalia jos.
Virš 13 tūkstančių žmonių talpinančioje „Nokia“ arenoje buvo galbūt trys Didžiosios Britanijos vėliavos. Kaip anksčiau rašė portalas Lrytas – ir nė vieno britų žurnalisto.
Tik ne viskas buvo taip tobula, kaip buvo galima pajausti tik iš atmosferos.
Lietuvos rinktinės užsivedė gana sunkiai – vien pradžioje Tadas Sedekerskis prametė baudų metimus, Jonas Valančiūnas neįmetė iš po krepšio ir pyko ant teisėjos, netrukus T.Sedekerskis užsidirbo dar ir pražangą, o britai išsiveržė 5:0.
Žinoma, nerimo, kad tai galėtų virsti realia grėsme Lietuvos rinktinei niekas nejautė. Aistruoliai traukė didžiulę trispalvę, garsiai skandavo šalies vardą, o pirmajame kėlinyje nesužaidus 8 minučių Rokas Jokubaitis kabino kamuolį ore T.Sedekerskiui, šis galingai krovė į krepšį, britai prašė minutės pertraukėlės, o Lietuva jau pirmavo 17:8.
Viskas – dėsninga, kaip kad ir pati pergalė, tačiau nėra jokių abejonių – Rimas Kurtinaitis su štabu tikrai turės, apie ką pasikalbėti.
Po dviejų kėlinių lietuviai pirmavo 41:33, bet buvo prametę visus 8 tritaškius, o baudų metimus mėtė vos 50 procentų taiklimu (9/18).
Pirmojo tritaškio Lietuvos rinktinė ieškojo 22 minutes – jį trečiajame kėlinyje sužaidus porą minučių pataikė R.Jokubaitis. Tai buvo pirmas taiklus tolimas metimas iš 10. Lietuva pirmavo 48:36. Britai buvo pataikę 5 tolimus metimus iš 19.
Lietuvos rinktinė antrąjį tritaškį pataikė tik įpusėjus ketvirtajam kėliniui. Tada pirmavo 80:65, o tritaškių taiklumas buvo tragiškas – 2 taiklūs metimai iš 15.
Lietuvos rinktinė rungtynes baigė su dviem tritaškiais iš 19 – 11 procentų. Baudų metimus metė 61 proc. taiklumu (22/36).
„Galime kaltinti daug ką, rasti daug priežasčių, bet dar turime rytojaus dieną pamėtyti, pataisyti. Nurašykime jauduliui“, – svarstė J.Valančiūnas.
Rungtynės prasidėjo krepšininkams ypač neįprastai – 13 val. 30 min. R.Jokubaitis dar po pirmosios treniruotės užsiminė, kad reikės pažiūrėti, kaip visi jausis aikštėje.
Bet J.Valančiūnas šyptelėjo: „Kai nori kažkur prisikabinti, rasi visada. Bet jie irgi žaidžia ne vėliau, o tuo pačiu metu. Abejoms komandoms – tos pačios sąlygos.“
Gyrė suspindėjusį komandos draugą
33 metų 211 cm ūgio Lietuvos rinktinės žvaigždė šiose rungtynėse žaidė ilgiau nei per pasiruošimą – šiek tiek daugiau nei 21 minutę. JV buvo rezultatyviausias – 18 taškų, atkovoti 9 kamuoliai (5 puolime), nebuvo ir jį anksčiau kamavusių pražangų pertekliaus – škart prasižengė dukart.
J.Valančiūnas šias rungtynes pradėjo starto penkete, kas irgi nebuvo įprasta per pasiruošimo etapą.
„Nesureikšminu to. Atvykome laimėti, o ne rodyti kažkokį ego. Kitokios komandos, kitokie tiesioginiai varžovai. Kad ir kas tai būtų – mažas ar didelis penketas. Mes turime tikslą.
Treneris turi viziją ir tikrai nedaro, kad mums būtų blogiau“, – paaiškino JV.
Pagal naudingumą – su 19 balų – J.Valančiūnas buvo antras komandoje.
Šįkart jį pranoko ypač antrojoje pusėje įspūdingai sužaidęs ir dėjimais sirgalius džiuginęs Ąžuolas Tubelis. 23 metų 208 cm ūgio Kauno „Žalgirio“ krepšininkas per 20 min. 33 sek. pelnė 17 taškų, atkovojo 7 kamuolius (3 puolime) ir surinko 21 naudingumo balą.
„Gerai „sustovėjo“ – ir gynyboje, ir ypač greitame puolime. Greitai traukia su kamuoliu ir bėga greitai. Mums to reikia. Padarė savo darbą ir sužaidė gerai.
Bet sakau – čia dar pirmos rungtynės. Nemažai liko“, – jaunąjį komandos draugą įvertino J.Valančiūnas.
Istorinį rekordą įvertino šypsena
Šiose rungtynėse Lietuva paliko įspaudus ir krepšinio metraščiuose. J.Valančiūnas pakilo į trečiąją vietą visų laikų rezultatyviausių Europos čempionato Lietuvos krepšininkų lentelėje.
J.Valančiūno sąskaitoje šiuo metu 493 taškai ir jis aplenkė į ketvirtąją vietą nukritusį Artūrą Karnišovą.
Šiame sąraše pirmauja 652 taškus pelnęs Arvydas Sabonis, Modestas Paulauskas yra surinkęs 572 taškus.
Pelnyti taškai JV leido pakilti į trečią vietą visų laikų rezultatyviausių „Eurobasket“ Lietuvos krepšininkų istorijoje.
Lietuvos rinktinė taip pat pagerino Europos krepšinio čempionati atkovotų kamuolių rekordą. Lietuviai sugriebė 57 kamuolius (23 puolime).
Išgirdęs pastarąjį faktą J.Valančiūnas nusijuokė: „Nepataikėme nei mes, nei jie. Procentas blogas – daug atkovotų kamuolių. Pakeltume procentą, gal mažėtų atkovotų kamuolių. Vienas gerumas – kitur blogumas. Visada gerai paimti kamuolį, bet jeigu pakeltum taiklumo procentą, gal nereikėtų rinkti kamuolių.“
Prie FIBA teisėjų tenka taikytis
Šiose rungtynėse sirgaliai galėjo matyti ir ne tokį gerai nusiteikusį J.Valančiūną. Ketvirtajame kėlinyje „Denver Nuggets“ krepšininkas buvo piktas, kad teisėjai nefiksavo pražangos. Netrukus per jį kiauriai praėjo Jubrile Belo, galingai įkrovęs kamuolį į krepšį ir netgi pasisupęs ant lanko.
J.Valančiūnas piktai pažiūrėjo į Margirį Normantą ir numetė repliką. Netrukus puolime J.Valančiūnas derino viduryje kamuolį padavė varžovui.
Paklaustas, ar dabar reikia prisitaikyti ir prie FIBA teisėjavimo, J.Valančiūnas pabrėžė: „Visada reikia. Kiekvienas teisėjas situacijas mato vienaip ar kitaip. Todėl yra ir teisėjų analizė – kaip žaisti. Viską reikia matyti ir sekti.“
Lietuvos rinktinės draugiškos rungtynės: Lietuva – Estija 89:68, Turkija – Lietuva 70:91, Lietuva – Sakartvelas 77:54, Latvija – Lietuva 105:109 (po pratęsimo), Lietuva – Slovėnija 94:72, Lietuva – Turkija – 81:84, Lietuva – Islandija 96:83.
Didžiosios Britanijos draugiškos rungtynės: Prancūzija – Didžioji Britanija 74:67, Belgija – Didžioji Britanija 84:72, Bosnija ir Hercegovina – Didžioji Britanija 103:73, Slovėnija – Didžioji Britanija 93:81, Estija – Didžioji Britanija 62:72.
2025 metų Europos vyrų krepšinio čempionato B grupė: Lietuva, Vokietija, Suomija, Didžioji Britanija, Juodkalnija, Švedija.
Lietuvos rinktinės B grupės grafikas: su Didžiąja Britanija (rugpjūčio 27, 13:30), su Juodkalnija (rugpjūčio 29, 16:30), su Vokietija (rugpjūčio 30, 13:30), su Suomija (rugsėjo 1, 20:30), su Švedija (rugsėjo 3, 16:30).
