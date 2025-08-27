Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

JAV rinktinė Amerikos čempionate galės atkeršyti Urugvajui

2025 m. rugpjūčio 27 d. 12:02
Lrytas.lt
Amerikos krepšinio čempionate itin daug prakaituoti tenka ne iš NBA žaidėjų sudarytai JAV rinktinei (2/1). Stepheno Silo auklėtiniai Nikaragvoje vykstančiame čempionate tik po atkaklios kovos palaužė Brazilijos (2/1) atstovus 90:78 (24:21, 16:25, 24:21, 26:11).
Daugiau nuotraukų (1)
Ketvirtame kėlinyje amerikiečiai atsiliko 64:67, o sužaidus keturias minutes buvo priekyje 74:72. tačiau tuomet JAV ekipa spurtavo ir laimėjo.
11 taškų JAV rinktinei pelnė Vilniaus „Rytas“ gynėjas Speedy Smithas, 10 taškų pridėjo dvejus metus „Žalgiryje“ kovojęs Tyleris Cavanaugh (7 atk. kam.).
Rezultatyviausias tarp amerikiečių buvo 22 taškus surinkęs Javonte Smartas (8/13 dvitaškių, 7 atk. kam., 4 rez. perd.), 15 pridėjo Jahmiusas Ramsey (1/8 tritaškių).
Brazilijai 21 tašką pelnė Bruno Caboclo. JAV rinktinė čempionatą pradėjo tik po pratęsimo palauždama Bahamus 105:93, o antrajame mače 85:86 krito prieš Urugvajų. Tad po grupių kovų tapo aišku, kad turnyro ketvirtfinalyje amerikiečiai ir vėl susikaus su urugvajiečiais, kurie jau kartą smogė JAV.
JAV vyrų krepšinio rinktinėBrazilijos vyrų krepšinio rinktinėAmerikos krepšinio čempionatas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.