JAV rinktinė Amerikos čempionate galės atkeršyti Urugvajui

Ketvirtame kėlinyje amerikiečiai atsiliko 64:67, o sužaidus keturias minutes buvo priekyje 74:72. tačiau tuomet JAV ekipa spurtavo ir laimėjo.
11 taškų JAV rinktinei pelnė Vilniaus „Rytas“ gynėjas Speedy Smithas, 10 taškų pridėjo dvejus metus „Žalgiryje“ kovojęs Tyleris Cavanaugh (7 atk. kam.).
Rezultatyviausias tarp amerikiečių buvo 22 taškus surinkęs Javonte Smartas (8/13 dvitaškių, 7 atk. kam., 4 rez. perd.), 15 pridėjo Jahmiusas Ramsey (1/8 tritaškių).
Brazilijai 21 tašką pelnė Bruno Caboclo. JAV rinktinė čempionatą pradėjo tik po pratęsimo palauždama Bahamus 105:93, o antrajame mače 85:86 krito prieš Urugvajų. Tad po grupių kovų tapo aišku, kad turnyro ketvirtfinalyje amerikiečiai ir vėl susikaus su urugvajiečiais, kurie jau kartą smogė JAV.