Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

Jokių šansų: serbai 34-iais taškais nupūtė estus

2025 m. rugpjūčio 27 d. 22:56
Lrytas.lt
Serbijos rinktinė greitai pateisino savo favoritų Europos krepšinio čempionate vardą. Nuo pat pradžių rungtynes kontroliavę Svetislavo Pešičiaus auklėtiniai net 34 taškų skirtumu nupūtė estus – 98:64 (32:12, 24:17, 30:15, 12:20).
Daugiau nuotraukų (1)
Pirmenybių favoritai susitikimą pradėjo spurtu 9:0, o po pirmojo kėlinio komandas skyrė jau 20 taškų (32:12). Be traumą patyrusio lyderio Maiko Kotsaro čempionate žaidžiantys estai nesudarė rimto pasipriešinimo serbams. Abiejose komandose aikštelėje pasirodė visi 12 krepšininkų.
Triskart naudingiausias NBA krepšininkas Nikola Jokičius buvo netoli trigubo dublio – 11 taškų, 10 atkovotų kamuolių, 7 rezultatyvūs perdavimai ir 23 naudingumo balai. Už pasaulinę krepšinio superžvaigždę rungtynėse naudingesnis buvo jo bendravardis Nikola Jovičius, surinkęs 18 taškų ir 26 naudingumo balus.
25-erių NBA patirties turintis puolėjas Henri Drellas buvo rezultatyviausias estų komandoje, pelnęs 11 taškų (4/7 dvit., 4 naud.). Šią vasarą sutartį su Panevėžio „Lietkabeliu“ pasirašęs Kristianas Kullamae surinko 10 taškų.
Po dienos pertraukos A grupės kovos prasitęs penktadienį, rugpjūčio 29 dieną. Serbai sieks antrosios pergalės dvikovoje su Portugalija, o estai kovos su kaimynais latviais, netikėtai didžiuliu skirtumu pirmajame mače pirmenybėse pralaimėjusiais turkams.
Serbijos vyrų krepšinio rinktinėEstijos vyrų krepšinio rinktinėEuropos krepšinio čempionatas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.