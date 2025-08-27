Jokių šansų: serbai 34-iais taškais nupūtė estus

Pirmenybių favoritai susitikimą pradėjo spurtu 9:0, o po pirmojo kėlinio komandas skyrė jau 20 taškų (32:12). Be traumą patyrusio lyderio Maiko Kotsaro čempionate žaidžiantys estai nesudarė rimto pasipriešinimo serbams. Abiejose komandose aikštelėje pasirodė visi 12 krepšininkų.
Triskart naudingiausias NBA krepšininkas Nikola Jokičius buvo netoli trigubo dublio – 11 taškų, 10 atkovotų kamuolių, 7 rezultatyvūs perdavimai ir 23 naudingumo balai. Už pasaulinę krepšinio superžvaigždę rungtynėse naudingesnis buvo jo bendravardis Nikola Jovičius, surinkęs 18 taškų ir 26 naudingumo balus.
25-erių NBA patirties turintis puolėjas Henri Drellas buvo rezultatyviausias estų komandoje, pelnęs 11 taškų (4/7 dvit., 4 naud.). Šią vasarą sutartį su Panevėžio „Lietkabeliu“ pasirašęs Kristianas Kullamae surinko 10 taškų.
Po dienos pertraukos A grupės kovos prasitęs penktadienį, rugpjūčio 29 dieną. Serbai sieks antrosios pergalės dvikovoje su Portugalija, o estai kovos su kaimynais latviais, netikėtai didžiuliu skirtumu pirmajame mače pirmenybėse pralaimėjusiais turkams.