Sportas
Krepšinis
2025 m. rugpjūčio 27 d. 07:18
Pirmieji Lietuvos krepšininkų varžovai – garsių vardų neturintys ir pergalių pasiilgę britai
2025 m. rugpjūčio 27 d. 07:18
Lrytas Premium nariams
Didžiosios Britanijos rinktinė į Europos pirmenybes atvyko be debiutuoti Eurolygoje besirengiančio krepšininko, o labiausiai patyrę britų žaidėjas visą pasirengimo etapą praleido dėl traumos.
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė
Didžiosios Britanijos vyrų krepšinio rinktinė
