Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

Pirmieji Lietuvos krepšininkų varžovai – garsių vardų neturintys ir pergalių pasiilgę britai

2025 m. rugpjūčio 27 d. 07:18
Lrytas Premium nariams
Didžiosios Britanijos rinktinė į Europos pirmenybes atvyko be debiutuoti Eurolygoje besirengiančio krepšininko, o labiausiai patyrę britų žaidėjas visą pasirengimo etapą praleido dėl traumos.
Daugiau nuotraukų (6)
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėDidžiosios Britanijos vyrų krepšinio rinktinėEuropos krepšinio čempionatas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.