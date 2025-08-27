Po fanų pykčio bangos dėl nerodytos transliacijos – „Go3“ atsiprašymas

Iš pradžių vartotojus pasitiko pranešimas: „Problema su vaizdo medžiaga. Atsiprašome, negalėjome paleisti pasirinkto vaizdo įrašo. Netrukus pabandykite dar kartą.“
Bandant dar kartą sistema jau metė bendrojo pobūdžio klaidą: „Kažkas negerai, ir mes negalėjome įvykdyti jūsų užklausos. Pabandykite dar kartą vėliau.“
Galiausiai „Go3“ platforma tapo nepasiekiama, o net tapus pasiekiamai krepšinio sirgaliai pamatyti rinktinės kovos su Didžiąja Britanija negalėjo. Trikdžiai buvo galutinai sutvarkyti antrojo kėlinio metu.
Praėjus socialiniuose tinkluose kilusiam krepšinio visuomenės šurmuliui dėl negalėjimo stebėti rinktinės krepšininkų kovos „Go3“ išplatino viešą atsiprašymą:
„Nuoširdžiai atsiprašome visų krepšinio gerbėjų, kurie patyrė transliacijos trikdžių žiūrėdami Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes tarp Didžiosios Britanijos ir Lietuvos per „Go3“ televiziją. Puikiai suprantame, kokia svarbi rungtynių transliacija buvo mūsų auditorijai ir labai apgailestaujame dėl kilusių nepatogumų.
Lietuvos krepšinio gerbėjai – tikrai patys geriausi pasaulyje. Jų entuziazmas ir aktyvumas gerokai viršijo mūsų lūkesčius. Dėl itin didelio susidomėjimo rungtynėmis dalis vartotojų susidūrė su laikinais transliacijos sutrikimais.
Mūsų komanda nedelsdama ėmėsi veiksmų, kad kuo greičiau pašalintų trikdžius mobiliosiose programėlėse, Android, Smart TV įrenginiuose ir interneto naršyklėse. Komanda intensyviai dirbo, kad visi likę krepšinio fanai galėtų stebėti rungtynes netrukdomai.
Kaip padėkos ženklą, visiems „Go3“ klientams, kurie patyrė trikdžius Didžiosios Britanijos ir Lietuvos rungtynių metu, iki 2025 m. rugsėjo pabaigos bus suteikta prieiga prie viso „Go3“ televizijoje esančio turinio, išskyrus filmų nuomą.
Dedame visas pastangas, kad panašios situacijos ateityje nepasikartotų – stipriname techninę infrastruktūrą ir geriname sistemų atsparumą. Dėkojame už jūsų kantrybę ir supratingumą.“
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėtiesioginė transliacijaatsiprašymas
Rodyti daugiau žymių