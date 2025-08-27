Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Po įspūdingos pergalės prieš latvius – pasitikintys turkai: „Mes – ne estai ar portugalai“

2025 m. rugpjūčio 27 d. 20:19
Lrytas.lt
Turkijos rinktinė gana netikėtai lengvai susidorojo su Latvijos komanda pirmąją Europos krepšinio čempionato dieną. Po rungtynių – pasitikintys savimi komentarai tiek iš žaidėjų, tiek ir, kaip įprasta, iš vyr. trenerio Ergino Atamano.
Turkai laimėjo visus keturis kėlinius, o latvių nuoskaudą padvigubino komandos pagrindinio įžaidėjo Artūro Žagaro trauma. Gynėjas trečiojo kėlinio viduryje paliko aikštelę ir vėliau į ją nebesugrįžo, o televizijos transliacijoje žiūrovai galėjo matyti, kad Stambulo „Fenerbahce“ žaidėjui buvo suteikiama medicininė pagalba.
Tuo tarpu Turkijos stovykloje – džiaugsmas.
„Mes – ne estai ar portugalai. Mūsų negalima nuvertinti. Visi žaidėme labai gerai. Džiaugiuosi dėl pergalės“, – teigė 20 taškų surinkęs Cedi Osmanas.
Žaidėjui pritarė ir savo skambiais pasisakymais garsėjantis komandos vyr. treneris, C.Osmaną treniruojantis ir Atėnų „Panathinaikos“ klube.
„Žinome savo jėgą. Esame viena ambicingiausių komandų turnyre. Mačas su Latvija buvo laikomas esminiu, bet mes žaidėme protingą ir gerą krepšinį ir iškovojome aiškią pergalę. Aišku, tai – turnyras ir tik pradėjome gerai. Tai pakėlė mūsų moralę. Tęsime lygiai taip pat“, – sau būdingu pasitikėjimu savimi spindėjo Erginas Atamanas.
Lietuvius pasirengimo etape kartą nugalėję turkai, panašu, įsivažiuoja. Tai pripažino ir komandos superžvaigždė, „Houston Rockets“ centras Alperenas Šengunas.
„Turėjome labai gerą pasiruošimo periodą. Buvome tikrai pasiruošę mačui. Pradėjome stipriai ir stipriai pabaigėme“, – teigė jis.
Turkijos vyrų krepšinio rinktinėLatvijos vyrų krepšinio rinktinėEuropos krepšinio čempionatas
