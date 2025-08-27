Išvydęs šią ataką krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis šypteli ir paploja: pirmoji pergalė Europos čempionate – Lietuvos krepšininkų rankose! Trečiadienį lietuviai 94:70 pranoko Didžiosios Britanijos rinktinę ir žengė pirmą žingsnį Senojo žemyno pirmenybėse.
Vis dėlto mačo metu ne viskas vyko taip sklandžiai kaip anksčiau minėtosios atakos metu – netaiklūs baudų metimai, klaidos, pro šalį svaidomi tritaškiai ir kitos detalės puikiai atspindėjo pirmųjų rungtynių „sindromą“.
„Paskutines dvi treniruotes daugiau dėmesio skyrėme gynybai. Iš patirties galiu pasakyti, kad pirmos rungtynės labai svarbios, nesvarbu, su kuo žaidi. Visi turi vienodą startą, tad startuoti gerai yra labai svarbu.
Gynėmės neblogai, galime geriau, o pataikymas bus geresnis. Turime rytoj laisvą dieną. Čia mūsų rezervas“, – pasibaigus rungtynėms teigė R.Kurtinaitis.
Daugiau nei 13 tūkst. žiūrovų talpinanti „Nokia“ arena trečiadienio popietę priklausė Lietuvos sirgaliams – jie tribūnas nudažė mūsų šalies atributika ir palaikymą kūrė ne tik vaizdu, bet ir dainomis, kurios Tamperėje skambėjo dar prieš rungtynes.
Po pirmųjų netaiklių rinktinės metimų pasimetimo nebuvo – Lietuvos rinktinė greitai perėmė mačo iniciatyvą ir atitrūko dar pirmajame kėlinyje.
Akistatą su Jonu Valančiūnu, Tadu Sedekerskiu, Roku Jokubaičiu, Margiriu Normantu ir Gyčiu Radzevičiumi pradėjęs R.Kurtinaitis plačiai rotavo sudėtį – jau per pirmąsias 12 mačo minučių pažaisti gavo visi 12 mūsų šalies krepšininkų.
„Žaidžiame agresyviai visas 40 minučių, panaudojome visus žaidėjus, rotavome, nes turnyras ilgas, nenorime žaisti su septyniais-aštuoniais žaidėjais. Nesinori, kad komanda skiltų į dvi dalis.
Visi sužaidė gerai, nežiūriu, kas kiek įmetė taškų. Esu praktiškai viskuo patenkintas“, – po mačo samprotavo R.Kurtinaitis.
Ryškiausiai iš visų lietuvių trečiadienį spindėjo Ąžuolo Tubelio žvaigždė. Jis per 20 aikštėje praleistų minučių įmetė 17 taškų, atkovojo 7 kamuolius ir surinko 21 naudingumo balą.
„Kuo mes esame panašūs į „Rytą“ – žaidžiame greitą krepšinį. Iš pradžių man buvo pastaba dėl pozicijos (Ą.Tubelio), bet jis labai gerai realizuoja save „ketvirtoje“ pozicijoje. Tą jis įrodė, pavyko išgauti jo gerąsias savybes“, – savo žaidėjui žodžius skyrė R.Kurtinaitis.
Pirmąjį tritaškį Lietuvos rinktinė įmetė tik trečiajame kėlinyje. Jo autoriumi tapo Rokas Jokubaitis.
Apskritai lietuviai įmetė vos 2 tritaškius iš 19 ir prametė net 14 baudų metimų.
Po mačo komandos puolėjas Ąžuolas Tubelis prakalbo, kad tam įtakos galėjo turėti ir kieti „Nokia“ arenos lankai, bet šiems auklėtinio žodžiams R.Kurtinaitis turėjo savų pastabų.
„Esame sakę, kad kai meti į krepšį, lanko nereikia, reikia „sietkutės“. Kieti lankai, minkšti lankai, įmesti reikia. Manau, kad čempionato laike patobulėsime šiuo klausimu“, – tęsė rinktinės treneris.
Bene saldžiausiu pergalingų rungtynių akordu tapo kritęs visų laikų Europos krepšinio čempionato rekordas – 57 Lietuvos rinktinės atkovoti kamuoliai.
„Daug dėmesio skyrėme atkovotiems kamuoliams, treniravomės, akcentavome. Šiandien tai suveikė labai gerai. Visi, kas buvo aikštėje, padarė darbą“, – pridūrė rinktinės strategas.
Rugpjūčio 27 diena buvo pažymėta ne tik pirmąja Lietuvos rinktinės pergale Europos čempionate, bet ir Lauryno Biručio gimtadieniu. Vidurio puolėjui sukako 28-eri metai.
„Palinkėjau sveikatos. Ką daugiau žmogui galima palinkėti? Viską daugiau galima nupirkti už pinigus. Žmogui svarbiausia yra sveikata“, – sveikinimus auklėtiniui skyrė R.Kurtinaitis.
Paskutinį kartą Lietuva ir Didžioji Britanija tarpusavyje kovojo 2012 metais, o per visą istoriją buvo sužaisti keturi tarpusavio mačai. Jie visi baigėsi lietuvių pergalėmis (97:62 – 2009 metais, 80:69 – 2011 metais, 63:61 – 2012 metais ir 90:80 – 2012 metais).
Po pirmosios pergalės dabar Lietuvos krepšinio rinktinės lauks poilsio diena, o artimiausias rungtynes lietuviai žais penktadienį prieš Juodkalnijos rinktinę.
R.Kurtinaitis taip pat nulenkė galvą prieš gausiai areną užpildžiusius sirgalius. Gyvai mačą stebėjo per 4 tūkst. rinktinės aistruolių.
„Aš jau esu įgijęs krokodilo odą, į aplinką nelabai reaguoju. Gyvenimas mane to išmokė ir kaip žaidėją, ir kaip trenerį. Džiaugiuosi, kad tiek sirgalių atvažiavo, mes juos matome, mes juos girdime.
Didžiulė padėka jiems, bet mes fokusuojamės į savo darbą, esu gyvenime išmokęs nelabai reaguoti į tą aplinką“, – užbaigė strategas.
--
Lietuvos rinktinės draugiškos rungtynės: Lietuva – Estija 89:68, Turkija – Lietuva 70:91, Lietuva – Sakartvelas 77:54, Latvija – Lietuva 105:109 (po pratęsimo), Lietuva – Slovėnija 94:72, Lietuva – Turkija – 81:84, Lietuva – Islandija 96:83.
2025 metų Europos vyrų krepšinio čempionato B grupė: Lietuva, Vokietija, Suomija, Didžioji Britanija, Juodkalnija, Švedija.
Lietuvos rinktinės B grupės grafikas: su Juodkalnija (rugpjūčio 29, 16:30), su Vokietija (rugpjūčio 30, 13:30), su Suomija (rugsėjo 1, 20:30), su Švedija (rugsėjo 3, 16:30).
Rimas KurtinaitisLietuvos vyrų krepšinio rinktinėDidžiosios Britanijos rinktinė
Rodyti daugiau žymių