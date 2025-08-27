Skandalų apsupta Latvijos rinktinė meta iššūkį turkams

Likus savaitei iki didžiojo turnyro pradžios Latvijos žinisklaidoje pasirodė straipsnis, kuriame detaliai aprašoma, kaip, anot autorių, yra švaistomos Latvijos krepšinio federacijos (LBS) lėšos. Už šį darbą galiausiai buvo atimtos „Eurobasket 2025“ akreditacijos dviems šio portalo žurnalistams, kai LBS kategoriškai nesutiko su straipsnio išvadomis.
Visgi po visuomenėje kilusio šurmulio akreditacijos buvo grąžintos, o federacijos vadovas teisinosi elgęsis emocionaliai, tačiau ir priekaištavo už tai, kad tekste nebuvo pasiteirauta LBS nuomonės.
Latvių sudėtyje Europos čempionate pirmą kartą nuo 2017-ųjų rungtyniaus NBA žvaigždė Kristapas Porzingis. Visgi latviai neturės Tado Sedekerskio bendraklubio Vitorijos „Baskonia“ ekipoje Rodiono Kuruco, kuris pasirengimo metu patyrė traumą.
Tuo tarpu turkai čempionatą pasitinka pakiliomis nuotaikomis, o šalies sporto žiniasklaida sudėtį vadina stipriausia per eilę metų, kurioje – NBA superžvaigždė Alperenas Šengunas ir Eurolygos žvaigždė Shane'as Larkinas.
Rungtynių pradžia – 18:00 val.