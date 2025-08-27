Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

Skandalų apsupta Latvijos rinktinė meta iššūkį turkams

2025 m. rugpjūčio 27 d. 17:45
Lrytas.lt
Nuolat pildoma
Dar neprasidėjus „Eurobasket 2025“ Latvijos krepšinis yra drebinamas skandalų. Nepaisant to, kaimyninės šalies krepšininkai stoja į kovą su galinga Turkijos rinktine, siekdami pirmosios pergalės Rygoje vykstančiose A grupės kovose.
Daugiau nuotraukų (1)
Likus savaitei iki didžiojo turnyro pradžios Latvijos žinisklaidoje pasirodė straipsnis, kuriame detaliai aprašoma, kaip, anot autorių, yra švaistomos Latvijos krepšinio federacijos (LBS) lėšos. Už šį darbą galiausiai buvo atimtos „Eurobasket 2025“ akreditacijos dviems šio portalo žurnalistams, kai LBS kategoriškai nesutiko su straipsnio išvadomis.
Visgi po visuomenėje kilusio šurmulio akreditacijos buvo grąžintos, o federacijos vadovas teisinosi elgęsis emocionaliai, tačiau ir priekaištavo už tai, kad tekste nebuvo pasiteirauta LBS nuomonės.
Latvių sudėtyje Europos čempionate pirmą kartą nuo 2017-ųjų rungtyniaus NBA žvaigždė Kristapas Porzingis. Visgi latviai neturės Tado Sedekerskio bendraklubio Vitorijos „Baskonia“ ekipoje Rodiono Kuruco, kuris pasirengimo metu patyrė traumą.
Tuo tarpu turkai čempionatą pasitinka pakiliomis nuotaikomis, o šalies sporto žiniasklaida sudėtį vadina stipriausia per eilę metų, kurioje – NBA superžvaigždė Alperenas Šengunas ir Eurolygos žvaigždė Shane'as Larkinas.
Rungtynių pradžia – 18:00 val.
Europos krepšinio čempionatasLatvijos vyrų krepšinio rinktinėTurkijos vyrų krepšinio rinktinė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.