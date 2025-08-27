Tai buvo momentas, kai Europos čempionate tradiciškai žiniasklaidai galima ateiti ir fotografuoti bei filmuoti treniruotės pabaigą, pakalbinti vieną ar kitą krepšininką.
Priėjus arčiau M.Hessono staiga pasirodęs tvarką prižiūrintis kostiumuotas darbuotojas ištiesė ranką, uždavė Lietuvos žurnalistams klausimą, iš kur jie ir nurodė, kad šioje zonoje gali būti tik britų žurnalistai.
Čia ir buvo gana ironiškas momentas – Temperėje nėra nė vieno didžiosios britų žiniasklaidos atstovo.
„Neturime, – netgi nusijuokė portalo Lrytas apie žurnalistų kiekį paklausta Didžiosios Britanijos rinktinės spaudos atstovė ir gūžtelėjo pečiais. – Futbolo šalis.“
Jau prieš durų atidarymą buvo aišku, kad Didžiosios Britanijos rinktinė yra įdomi tik būriui lietuvių ir vienam tarptautinio krepšinio portalų žurnalistui.
Žiniasklaidos darbo kambaryje buvo du užsieniečiai ir apie 15 lietuvių.
Tad nenuostabu, kad ir oficialioje spaudos konferencijoje dominavo būtent lietuvių klausimai.
Išgirdęs Lrytas klausimą, ar lengviau žaisti, kai aplink nėra Didžiosios Britanijos žiniasklaidos atstovų, rinktinės treneris Marcas Steutelis šyptelėjo.
„Nežinau net kaip atsakyti. Tai labai geras klausimas. Jungtinėje Karalystėje turime kelis žiniasklaidos leidinius (rašančius apie krepšinį, – red.). „HoopsFix“ yra išskirtiniai, turime ir kitų žurnalistų, kurie atliko puikų darbą aprašydami žaidėjus nuo jauno amžiaus. Kai kurių krepšininkų karjerai Samas („HoopsFix“ žurnalistas Samas Neteris, – red.) padėjo savo aprašymais“, – sakė M.Steutelis.
Jis gerai suprato, kur link sukama – jeigu kalbėtume apie futbolą, britų žurnalistų sutalpinti į „Nokia Arena“ darbo kambarį būtų neįmanoma. Dabar ne tik Temperėje nėra specialiai paskui rinktinę dėl čempionato atvykusių britų žurnalistų, bet ir visiškai tyli ir didieji naujienų portalai.
Šių eilučių autorius yra gerai susipažinęs, ką reiškia britų futbolo žurnalistų darbo ypatumai, kai dirbo per Lietuvos ir Anglijos rinktinių rungtynes Vemblyje 2017-aisiais.
Kai Anglijos futbolo rinktinė žaidžia namuose ar su didesnėmis rinktinėmis, treneris ir futbolininkai prieš rungtynes pirmiausia eina į tik televizijai skirtą spaudos konferenciją, tada – pakalbėti radijui, o galiausiai – su rašančiais žurnalistais, kur atskirus klausimus užduoti gali ir tik sau atsakymus pasilaikyti sekmadienio laikraščiams rašantys žurnalistai.
Išvykoje tvarka – panaši, bet priklauso nuo varžovų.
Tamperėje – nieko panašaus, bet nėra ir to negailestingo ir, ko gero, niekur kitur nepatiriamo plakimo už klaidas, nesusipratimus ar pralaimėjimus. Ne veltui ir Lietuvoje mėgstama sakyti, kai skundžiamasi, kad žiniasklaida kritikuoja sportininkus: pažiūrėkite į britus.
Tačiau be žiniasklaidos išgyventi šalyje, kur absoliučiai dominuoja jo didenybė futbolas, daugybę gerbėjų turi regbis, kriketas, savo dalį atsiriekia tenisas ir daugybė kitų sporto šakų – tiesiog neįmanoma.
„Turime posakį: visada plaukiame prieš srovę. Mes visada plaukiame prieš srovę ir bandome įrodyti, kad esame verti būti kaip krepšinio šalis.
Taip, ne britų žiniasklaida, bet dabar galime patirti štai tokį žiniasklaidos dėmesį.
Bet ir tas dėmesys, kokį gauname padeda auginti mūsų žaidimą. Tai turėtų turėti teigiamos įtakos jaunajai kartai ir šaliai“, – paaiškino M.Steutelis.
Lietuvos žurnalistų dėmesys pirmiesiems rinktinės varžovams 2025 metų Europos čempionate – ir simboliškas.
Būtent Londone britų krepšinį ir bando atgaivinti lietuviai. 2024 metais „Tesonet“ kartu su Kauno „Žalgirio“ klubu perėmė Londono „Lions“ klubą. Komandos treneriu paskirtas buvęs „Žalgirio“ trenerio asistentas Tautvydas Sabonis.
Londono klubas žada suspindėti su „Žalgirio“ perduotomis žiniomis.
„Tai – pozityvus dalykas. Didžiuojuosi, kad turime komandą, kuri varžysis Europos taurėje. Tai – svarbu. Ir žinoma – biudžetas. Resursai ir infrastruktūra bus geriausi visoje lygoje ir gerokai didesni nei man klubo, – kalbėjo „Newcastle Eagles“ treneris M.Steutelis. – Bet tai – kitas iššūkis. Mums pavyko į lygą atvesti tokio lygio komandą, tokio lygio žaidėjus. Tai turėtų pakelti visos lygos lygį ir taip – visos šalies.“
Lietuvos rinktinės draugiškos rungtynės: Lietuva – Estija 89:68, Turkija – Lietuva 70:91, Lietuva – Sakartvelas 77:54, Latvija – Lietuva 105:109 (po pratęsimo), Lietuva – Slovėnija 94:72, Lietuva – Turkija – 81:84, Lietuva – Islandija 96:83.
Didžiosios Britanijos draugiškos rungtynės: Prancūzija – Didžioji Britanija 74:67, Belgija – Didžioji Britanija 84:72, Bosnija ir Hercegovina – Didžioji Britanija 103:73, Slovėnija – Didžioji Britanija 93:81, Estija – Didžioji Britanija 62:72.
2025 metų Europos vyrų krepšinio čempionato B grupė: Lietuva, Vokietija, Suomija, Didžioji Britanija, Juodkalnija, Švedija.
Lietuvos rinktinės B grupės grafikas: su Didžiąja Britanija (rugpjūčio 27, 13:30), su Juodkalnija (rugpjūčio 29, 16:30), su Vokietija (rugpjūčio 30, 13:30), su Suomija (rugsėjo 1, 20:30), su Švedija (rugsėjo 3, 16:30).
