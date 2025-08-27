Sulig čempionato startu – transliacijos bėdos: tūkstančiai lietuvių negalėjo stebėti rinktinės mačo

Oficialus rinktinės transliuotojas „Go3“, kuris priklauso TV3 televizijos grupei, susidūrė su, panašu, nenumatytu lankytojų srautų. Likus kelioms minutėms iki rungtynių pradžios, kai buvo grojami abiejų šalių valstybiniai himnai, transliacija pradėjo strigti. Netrukus ji ir visiškai nutrūko.
Iš pradžių vartotojus pasitiko pranešimas: „Problema su vaizdo medžiaga. Atsiprašome, negalėjome paleisti pasirinkto vaizdo įrašo. Netrukus pabandykite dar kartą.“
Bandant dar kartą sistema jau metė bendrojo pobūdžio klaidą: „Kažkas negerai, ir mes negalėjome įvykdyti jūsų užklausos. Pabandykite dar kartą vėliau.“
Galiausiai „Go3“ platforma tapo nepasiekiama, o net tapus pasiekiamai krepšinio sirgaliai pamatyti rinktinės kovos su Didžiąja Britanija negalėjo.
Problemos buvo sutvarkytos pirmojo kėlinio viduryje ir žiūrovai jau galėjo stebėti transliaciją. Visgi tai netruko ilgai ir pirmojo kėlinio antrojoje pusėje problemos sugrįžo ir sirgaliai vėl matė pranešimą apie negalimą paleisti transliaciją.
„Go3“ atstovai praėjus kelioms minutėms paviešino savo atsakymą dėl atsiradusių problemų:
„Šiuo metu Go3 susiduria su techniniais trikdžiais. Dedame visas pastangas, kad paslauga būtų atkurta kuo greičiau. Nuoširdžiai Jūsų atsiprašome už patirtus nepatogumus.“
Pagrindiniame „Go3“ puslapyje pasirinkus Lietuvos rinktinės transliaciją vartotojai nukreipiami į „Go3 Sport 2“ kanalo transliaciją, kuriai reikalingas papildomas paketas negu tas, kuris reikalingas rungtynes stebėti įprastu TV3 kanalu.
