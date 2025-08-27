Daugiau ir žalios spalvos, o prie arenos sirgaliai iš visos širdies dainavo ir „Ant kalno mūrai“, ir legendinę Marijono Mikutavičiaus daina „Trys milijonai“.
Kol kas panašu, kad „Eurobasket 2025“ starte tų aptartų 6 tūkstančių sirgalių nebus – lietuvių kuopa atrodo gerokai mažesnė, tačiau sutikti tautiečiai įsitikinę – ties savaitgaliu jų bus daugiau.
Tam yra kelios priežastys – pats savaitgalis ir varžovai – Lietuvos rinktinė startuoja dvikova su Didžiąja Britanija, kuri jau trečią Europos čempionatą iš eilės medžioja savo pirmąją pergalę.
Antra – absoliuti dauguma sirgalių yra įsitikinę, kad Lietuvos rinktinės rungtynes pamatys aštuntfinalyje Rygoje, kur, įvairiai skaičiuojant, Rimas Kurtinaitis ir vyrukai turėtų susitikti su Turkijos arba Latvijos krepšininkais, tad taupesni kantriai laukia.
Trečia – pragyvenimas Suomijoje yra brangus, todėl planuojama efektyviau, siekiant pamatyti vėliau vyksiančias įdomesnes kovas – tiek su Vokietija, tiek su Suomija.
Paklausti apie kainas lietuviai juokiasi.
Štai Tamperės centre nedideliame bare šnekučiavosi susėdę trys lietuviai.
Ignas, Mindaugas ir Giedrius. Pastarasis yra buvęs ir 2022 metų Europos čempionate Kelne, kur absoliučiai dominavo Lietuvos rinktinės sirgaliai, ir 2023 metų pasaulio čempionate Maniloje, kur skrydis buvo brangesnis, bet visi džiaugėsi kainomis.
Jie į Suomiją atvyko automobiliu.
„Negąsdina. Normalu. Vis tiek – turtingesnė šalis“, – šyptelėjo Ignas, bet netrukus jį pertraukė Mindaugas, ranka mostelėjęs į šalia stovintį alaus bokalą.
„Nu kaip, kai bokalas alaus – 11 eurų, tai gal šiek tiek daugoka“, – nusijuokė jis.
Maniloje, kur kavos puodelis kainavo apie 2 eurus, o nealkoholinis alus daug kur nepasiekdavo ir 1,50 euro, buvęs Giedrius pridūrė: „Ten palyginus – niekas nekainavo. Viskas vos ne už dyką buvo – centai.“
Netrukus sutikta linksmai nusiteikusi ir trispalvės spalvomis pasipuošusi sirgalių grupelė juokėsi, kad dėl kainų galvos nesuka.
„Bet jie iš Norvegijos, tai čia tas pats.“, – staiga įsiterpė vienas jų ir nuaidėjo garsus juokas.
„Už bokalą 15 eurų sumokėjau, tai tikrai jaučiasi“, – kalbėjo kitas.
Alus baruose Tamperėje kainuoja nuo maždaug 8 eurų. Parduotuvėse galima rasti ir už 5, tačiau dažniau kainos prasideda nuo 6 eurų.
Visi portalo Lrytas sutikti sirgaliai pasakojo, kad atvyko antradienio dieną arbą vakarą.
Po Tamperę dairėsi ir Gintaras, Rūta, Tatjana, Džiugas ir Marius. Jie pasakojo, kad naktį praleido netoliese esančiame miestelyje, o ten sutiko nemenką būrį Vokietijos rinktinės sirgalių.
„Vokiečių daug. Organizuota grupė, nes visi su vienodomis kuprinėmis. Galbūt koks nors fanų klubas. Buvo ir keletas juodkalniečių. Kol kas daug lietuvių nesutikome, bet kai atskridome – lėktuvas buvo pilnas“, – pasakojo jie.
Žalios spalvos marškinėliais ir užrašais Lietuva išmarginti sirgaliai neslėpė – kainos Tamperėje išties verčia pagalvoti, ką ir kur pirkti.
„Brangiau. Važinėjame su Kauno „Žalgirio“ komanda į išvykas, bet čia kainos – didžiausios. Net ir Monake buvo pigiau. O jeigu pažiūrėsime į alkoholio kainą – žymiai skiriasi. Alus – kone dvigubai. Kambuča prekybos centre kainavo apie 4 eurus. Mes prekybos centruose perkame, nes kavinėje pavalgyti paprasti makaronai kainuoja 19 eurų. Salotos – 25. Brangi šalis“, – pasakojo jie.
Štai vilnietis Martynas į Tamperę atvyko automobiliu.
„Viskas super. Pasakysiu atvirai, palyginti su Lietuvoje vykusiu čempionatu – čia nieko. Pravažiavęs pamačiau tik vieną reklamą. Negyvena jie čia krepšiniu, – sakė jis. – Vėsu, bet netrukdo, nes šildo nealkoholinis alus. Ne dėl orų atvažiavau. Žinoma, labai brangu. Už alų sumokėjau 10 eurų, bet bent viešasis transportas su bilietu į rungtynes – nemokamas.“
Portalas Lrytas jau anksčiau rašė, kad Suomijos ledo ritulio sostine vadinama Tamperė į „Eurobasket 2025“ pažiūrėjo ne su tokia ugnimi, kokią 2011 metais demonstravo krepšinio šalis Lietuva.
Aplink areną nuorodų į čempionatą – yra, tačiau mieste – labai skurdu, o apie čempionatą paklausti vietiniai dažniau gūžteli pečiais.
Lietuvos rinktinės draugiškos rungtynės: Lietuva – Estija 89:68, Turkija – Lietuva 70:91, Lietuva – Sakartvelas 77:54, Latvija – Lietuva 105:109 (po pratęsimo), Lietuva – Slovėnija 94:72, Lietuva – Turkija – 81:84, Lietuva – Islandija 96:83.
Didžiosios Britanijos draugiškos rungtynės: Prancūzija – Didžioji Britanija 74:67, Belgija – Didžioji Britanija 84:72, Bosnija ir Hercegovina – Didžioji Britanija 103:73, Slovėnija – Didžioji Britanija 93:81, Estija – Didžioji Britanija 62:72.
2025 metų Europos vyrų krepšinio čempionato B grupė: Lietuva, Vokietija, Suomija, Didžioji Britanija, Juodkalnija, Švedija.
Lietuvos rinktinės B grupės grafikas: su Didžiąja Britanija (rugpjūčio 27, 13:30), su Juodkalnija (rugpjūčio 29, 16:30), su Vokietija (rugpjūčio 30, 13:30), su Suomija (rugsėjo 1, 20:30), su Švedija (rugsėjo 3, 16:30).
