Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

Tamperėje – įspūdingas švedų ir suomių mūšis ir L. Markkaneno siautulys

2025 m. rugpjūčio 27 d. 22:37
Lrytas.lt
Kai visi iki tol vykę susitikimai Europos krepšinio čempionate pasibaigė dviženklėmis pergalėmis, Tamperės miestas netikėtai pateikė įspūdingas rungtynes tarp kaimynų – švedų ir suomių, kuriose tritaškių fiestoje po atkaklios kovos visgi su pergale pirmenybes pradėjo šeimininkai suomiai.
Daugiau nuotraukų (2)
Suomijos rinktinė po ilgos, daugiau nei dvi valandas trukusios, kovos 93:90 (26:21, 23:27, 23:24, 21:18) įveikė Švediją.
Dvikova buvo įtempta nuo pat pradžių ir kautynės taškas į tašką tęsėsi visas 40 minučių. Kai švedų lyderiu turėjęs būti Pele Larssonas žaidė žemiau savo galimybių ribos, nuostabų pasirodymą surengė gynėjas Ludvigas Hakansonas, pataikęs 6 tritaškius per pirmuosius tris kėlinius.
Tamperės arenoje susirinkusių žiūrovų širdys pradėjo drebėti ketvirtojo kėlinio viduryje, kai po Viktoro Gaddeforso dvitaškio švedai į priekį išsiveržė keturių taškų persvara (79:75). Suomiai atsakė aštuoniais taškais iš eilės (83:79) ir, atrodė, trapios persvaros nebepaleis. Visgi sėkmingos gynybos dėka švedai likus pusantros minutės sumažino skirtumą iki minimumo (87:88).
Rungtynėse savo superžvaigždės statusą įrodinėjo suomis Lauri Markkanenas. „Utah Jazz“ puolėjas metimo metu išprovokavo pražangą ir pataikė abu baudos metimus (90:87). Baudų metimų fiesta tęsėsi, o švedams perlaužti rungtynių galiausiai nepavyko.
Kaip ir buvo galima tikėtis, L.Markkanenas vedė savo gimtosios šalies rinktinę į priekį. Jis pelnė 28 taškus (5/11 dvit., 12/14 baud.) ir atkovojo 6 kamuolius bei surinko 28 naudingumo balus.
Suomiai pataikė 12 tritaškių puikiu 46% taiklumu (12/26). Švedai tritaškius metė dar taikliau, pataikę 9 iš 18 (50%), iš kurių šeši – L.Hakansono sąskaitoje. 29-erių gynėjas iš viso pelnė taip pat 28 taškus (4/5 dvit., 6/8 trit.) ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.
Ketvirtadienį, rugpjūčio 28 dieną, B grupėje, kurioje rungtyniauja ir Lietuvos vyrų rinktinė – pertrauka. Kitądien švedų lauks vokiečių iššūkis, o suomiai susigrums su Didžiąja Britanija, kurią lietuviai užtikrintai nugalėjo pirmosiose rungtynėse trečiadienį.
Suomijos vyrų krepšinio rinktinėŠvedijos vyrų krepšinio rinktinėEuropos krepšinio čempionatas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.