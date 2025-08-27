Tamperėje – įspūdingas švedų ir suomių mūšis ir L. Markkaneno siautulys

Suomijos rinktinė po ilgos, daugiau nei dvi valandas trukusios, kovos 93:90 (26:21, 23:27, 23:24, 21:18) įveikė Švediją.
Dvikova buvo įtempta nuo pat pradžių ir kautynės taškas į tašką tęsėsi visas 40 minučių. Kai švedų lyderiu turėjęs būti Pele Larssonas žaidė žemiau savo galimybių ribos, nuostabų pasirodymą surengė gynėjas Ludvigas Hakansonas, pataikęs 6 tritaškius per pirmuosius tris kėlinius.
Tamperės arenoje susirinkusių žiūrovų širdys pradėjo drebėti ketvirtojo kėlinio viduryje, kai po Viktoro Gaddeforso dvitaškio švedai į priekį išsiveržė keturių taškų persvara (79:75). Suomiai atsakė aštuoniais taškais iš eilės (83:79) ir, atrodė, trapios persvaros nebepaleis. Visgi sėkmingos gynybos dėka švedai likus pusantros minutės sumažino skirtumą iki minimumo (87:88).
Rungtynėse savo superžvaigždės statusą įrodinėjo suomis Lauri Markkanenas. „Utah Jazz“ puolėjas metimo metu išprovokavo pražangą ir pataikė abu baudos metimus (90:87). Baudų metimų fiesta tęsėsi, o švedams perlaužti rungtynių galiausiai nepavyko.
Kaip ir buvo galima tikėtis, L.Markkanenas vedė savo gimtosios šalies rinktinę į priekį. Jis pelnė 28 taškus (5/11 dvit., 12/14 baud.) ir atkovojo 6 kamuolius bei surinko 28 naudingumo balus.
Suomiai pataikė 12 tritaškių puikiu 46% taiklumu (12/26). Švedai tritaškius metė dar taikliau, pataikę 9 iš 18 (50%), iš kurių šeši – L.Hakansono sąskaitoje. 29-erių gynėjas iš viso pelnė taip pat 28 taškus (4/5 dvit., 6/8 trit.) ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.
Ketvirtadienį, rugpjūčio 28 dieną, B grupėje, kurioje rungtyniauja ir Lietuvos vyrų rinktinė – pertrauka. Kitądien švedų lauks vokiečių iššūkis, o suomiai susigrums su Didžiąja Britanija, kurią lietuviai užtikrintai nugalėjo pirmosiose rungtynėse trečiadienį.