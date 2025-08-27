Tarp žaliai pasipuošusių aistruolių buvo galima išvysti ir su JAV prezidento Donaldo Trumpo kaukę užsidėjusį sirgalių, kuris traukė daugelio dėmesį.
„Lūkesčiai – padaryti Lietuvą vėl didžią! Make Lithuania great again! Dėl čempionato išmokau net kalbėti lietuviškai!“, – portalui Lrytas kalbėjo D.Trumpu čempionato metu tapęs sirgalius Audrius.
Paklaustas, kaip jis vertina Tamperės miesto Suomijoje klimatą, aistruolis juokavo: „Viskas gerai, nėra taip šalta kaip Aliaskoje“.
Jis, kaip ir daugelis portalo Lrytas prieš čempionato startą kalbintų sirgalių kėlė aukštus lūkesčius rinktinei.
„Tikslas – finalo ketvertas. Nemėgstu vertinti draugiškų rungtynių. Rinktinės lygis visada pasimato tik čempionate. Labiausiai bijau pirmų rungtynių, nes jos gali būti nervingos, norėčiau, kad atsirastų nervingumas. Klimatas pakriktų... Reikia, kad pakristų tritaškiai ir laimėtume 20 taškų
O jeigu kiti kels mums bėdų – aš jiems traifus pakelsiu!“, – samprotavo D.Trumpo personažas.
Lietuvos krepšinio rinktinė pirmąsias Europos čempionato rungtynes žais trečiadienį prieš Didžiosios Britanijos komandą. Rungtynių eigą galite sekti Lrytas portale.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)sirgaliaiLietuvos vyrų krepšinio rinktinė
Rodyti daugiau žymių