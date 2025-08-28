Būtent apie apie 20 metų 208 cm ūgio bokštą Tamperėje po treniruotės ir nuskambėjo gana netikėti N.Vučevičiaus žodžiai.
„Aš bandžiau jį įkalbėti žaisti. Manau, kad jam būtų buvę labai naudinga žaisti FIBA krepšinyje, Europos čempionate. Treniruotės su kitais Lietuvos rinktinės vyrukais irgi būtų buvę naudinga.
NBA ir FIBA – labai skirtingas krepšinis, todėl ypač jauniems žaidėjams naudinga tai išbandyti, mokytis iš abiejų, sužaisti svarbias rungtynes.
Lietuvos rinktinė bandys kovoti dėl medalių, toks jų tikslas, todėl jam tai būtų naudinga.
Jis nusprendė nežaisti šią vasarą, bet tikiuosi, kad žais ateityje. Jam tai būtų naudinga“, – atvirai prakalbo N.Vučevičius.
34 metų 208 cm ūgio „Chicago Bulls“ net keletą kartų pakartojo, kad bandė įkalbėti M.Buzelį prisijungti prie jo taip norėjusios Lietuvos rinktinės.
M.Buzelio pavardė nuolat mirgėjo antraštėse, kuriose atsispindėjo ir Tomo Pačėso sukeltas ir Lietuvos rinktinę apgaubęs skandalas.
Iki šiol manoma, kad viena pagrindinių M.Buzelio sprendimo neatvykti į rinktinę priežasčių galėjo būti būtent T.Pačėso apie M.Buzeliui ypač svarbų J.Valančiūną pasakyti gana negražūs pareiškimai.
„Jis nori žaisti, bet dėl kažkokios priežasties šią vasarą nusprendė nežaisti“, – tarstelėjo N.Vučevičius.
Būtent jis ir yra vienas pagrindinių M.Buzelio mokytojų: „Turime gerą ryšį. Jis – nuostabus vaikinas. Nori mokytis, užduoda daug klausimų, sunkiai dirba, nori tobulėti. Jis turėjo labai gerus pirmuosius metus, tad ir NBA, ir Lietuvos rinktinėje turi šviesią ateitį.“
Lietuvos rinktinės sirgaliai apie M.Buzelį yra girdėję labai daug. Kas norėjo – galėjo ir ne vieną kartą pamatyti: ar per vizitą Lietuvoje, ar tiesiog per NBA dvikovas.
Tačiau apie tai, koks žmogus yra M.Buzelis kol kas – mažai žinoma.
„Galbūt šiek tiek labiau amerikietiškas, – paklaustas, ar M.Buzelis yra labiau europietiško, ar amerikietiško charakterio, atsakė N.Vučevičius. – Bet jis ten užaugo, tad normalu. Tai – puikus vaikinas. Vis dar jaunas, tad mėgsta pajuokauti, pasilinksminti, bet kaip savo amžiui yra pakankamai protingas, gerai supranta, ką turi daryti.“
N.Vučevičius atskleidė, kad net ir J.Valančiūnas M.Buzelį pavadina amerikiečiu.
„Pasakyk savo amerikiečiui, kad žaistų rinktinėje“, – tokių prašymų iš JV yra gavęs N.Vučevičius.
M.Buzelį sekantys lietuviai dažnai pasvarsto, ar jis gali tapti NBA žvaigžde. Būtent tokia sėkmė yra prognozuojama žaidėjui, kuris neslepia noro žaisti Lietuvos rinktinėje.
N.Vučevičius su tuo visiškai sutinka: „Matas savo amžiui yra brandus. Jis pakankamai gerai supranta, ką turi daryti. Pirmieji metai jam buvo naudingi – buvo gerų, blogų momentų. Man patinka jo žaidimas, požiūris į krepšinį. Jis turi labai šviesią ateitį, jeigu ir toliau dirbs sunkiai, ką dabar ir daro.“
Juodkalnijos rinktinės lyderis atviras – FIBA krepšinyje žingsnius reikėtų žengti kuo anksčiau, nes prie taisyklių tenka prisitaikyti.
To pavyzdys – ir Domantas Sabonis, kuriam kol kas nėra pavykę stipriai suspindėti Lietuvos rinktinėje.
„Kai ateini iš NBA – reikia prie daug ko prisitaikyti. Atstumai, tritaškio linija, trijų sekundžių taisyklė gynyboje, kitas žaidimo stilius – reikia laiko.
Net ir man po tiek metų skirtinguose FIBA turnyruose ir Europoje reikia šiek tiek laiko priprasti.
Bet tai naudinga, ypač kai esi jaunas, tai padeda vystyti įgūdžius, krepšinio skaitymą.
Bet tai buvo jo pirmieji metai NBA, galbūt jis norėjo dar pasimokyti ties kitais dalykais, bet tikiuosi, kad žais ateityje“, – sakė N.Vučevičius, vėl prakalbęs apie M.Buzelio sprendimą.
2023 metų pasaulio čempionate N.Vučevičius prieš rungtynes su Lietuva pajuokavo, kad jeigu Juodkalnija laimės – pirmu numeriu paskambins A.Karnišovui.
Dabar skambintų ir A.Karnišovui, ir M.Buzeliui iškart.
Geru žodžiu jis mini ne tik M.Buzelį, bet ir legendinį Lietuvos krepšininką, NBA organizacijoje pasiekęs jokiam kitam lietuviui dar nematytą lygį.
„Labai geras. Jis į mane žiūrėjo palankiai. Kai prieš porą savaičių buvo skelbiama apie mano išpirką, A.Karnišovas man parašė žinutę, kad nesijaudinčiau dėl to.
Jis – puikus.
Kai treniravausi prieš savo naujokų biržą, A.Karnišovas buvo su „Houston Rockets“. Jis pasikvietė mane vakarienės. Tad gerai jį žinau“, – sakė N.Vučevičius.
N.Vučevičius ir užstoja A.Karnišovą. 54 metų lietuvis iš sirgalių sulaukia ir ypač aštrios kritikos dėl ryškiomis pergalėmis nevirtusių planų.
„Jis tokioje pozicijoje. Tiesiog tai ateina su darbu. Kliūna mums visiems. Pirmiausia jis padarė labai gerų pirkimų. Turėjome labai gerą komandą, bet mums nepavyko. Po to būna sunku sugalvoti, ką turi daryti toliau. Buvo daug traumų, kitų dalykų.
Jis atlieka gerą darbą. Dabar jie nusprendė pasirinkti jaunesnių krepšininkų, gerai padirbėjo biržoje.
Suprantu, kad sirgaliai nori greitų rezultatų, bet kartais reikia būti kantriems“, – svarstė N.Vučevičius.
Daugiau Europos čempionato naujienų – paspaudus čia.
Lietuvos rinktinės draugiškos rungtynės: Lietuva – Estija 89:68, Turkija – Lietuva 70:91, Lietuva – Sakartvelas 77:54, Latvija – Lietuva 105:109 (po pratęsimo), Lietuva – Slovėnija 94:72, Lietuva – Turkija – 81:84, Lietuva – Islandija 96:83.
2025 metų Europos vyrų krepšinio čempionato B grupė: Lietuva, Vokietija, Suomija, Didžioji Britanija, Juodkalnija, Švedija.
Lietuvos rinktinės B grupės grafikas: su Juodkalnija (rugpjūčio 29, 16:30), su Vokietija (rugpjūčio 30, 13:30), su Suomija (rugsėjo 1, 20:30), su Švedija (rugsėjo 3, 16:30).
Matas BuzelisNikola VučevičiusChicago Bulls
Rodyti daugiau žymių