„Eurobasket 2025“: Graikija – Italija

Italai buvo viena daugiausiai draugiškų rungtynių sužaidusių komandų. Pasirengimą jie pradėjo keturiomis pergalėmis iš eilės, tačiau vėliau patyrė du pralaimėjimus. Italai užtikrintai įveikė Islandiją (87:61) ir Senegalą (80:56), vėliau laimėjo prieš Latviją (91:75) ir Argentiną (84:72).
Pirmąjį pralaimėjimą italams išrašė atsirevanšavę latviai (68:83), o pasiruošimo ciklą Italija baigė nesėkme prieš Graikiją (74:76).
Tuo tarpu graikai pirmenybėms didžiąją pasiruošimo dalį ruošėsi be savo didžiausios žvaigždės Giannio Antetekomoupo, kuris prisijungė jau praėjus didžiajai daliai pasiruošimo ir už graikų rinktinę sužaidė tik du draugiškus susitikimus.
Graikija pasirengimą pradėjo nuo pergalės prieš belgus (74:60), tuomet pralaimėjo serbams (66:76) ir Izraeliui (58:75), palaužė Juodkalnija (69:61). Nuo penktojo draugiško graikų mačo prie komandos prisijungęs G. Antetekoumpo padėjo susitvarkyti su latviais (104:86). Tuomet ir vėl be Giannio žaidę graikai palaužė italus (76:74), o paskutiniame kontroliniame mače su prancūzais nepadėjo ir „ Milwaukee Bucks“ komandos lyderis buvo pralaimėta 77:92.
