„Eurobasket 2025“ mūšis: Europos čempionė Ispanija prieš tamsųjį arkliuką Sakartvelą

Sekite rungtynių įvykius kartu su portalu Lrytas nuo 15 val.
Rungtynes geriau pradėjo Sakartvelo krepšininkai – po Gogos Bitadzės dėjimo kėlinio viduryje jie įgijo 7 taškų persvarą (13:6). Nors Sergio Scariolo bandė stabilizuoti situaciją, paėmęs minutės pertraukėlę, po Kamaro Baldwino ir Sandro Mamukelashvilio taškų Sakartvelas atitrūko dviženkliu skirtumu (19:9). Vis dėlto ketvirčio pabaigoje ispanams iš toli pataikė Mario Saint-Supery, o Jaime Pradilla pridėjo keturis taškus iš eilės – tai leido Ispanijos rinktinei kėlinį pralaimėti tik 20:17.
Iki tol vykusiuose šių rinktinių oficialiuose mačuose ispanai nugalėjo tris kartus, o kartvelai džiaugėsi pergale kartą: atrankoje į 2023 metų planetos čempionatą Sakartvelas namie nugalėjo 82:76.
Ispanijos rinktinė gina čempionės titulą, kurį iškovojo 2022-siais. Iš viso per pastaruosius šešis Europos čempionatus ispanai auksą laimėjo net 4 kartus. Kitus du kartus tenkinosi bronzą.
Tuo tarpu Sakartvelo rinktinė šią vasarą pralaimėjo visas šešerias draugiškas rungtynes. Rezultatai apnuogino Aleksandaro Džikičiaus treniruojamos komandos silpnąsias vietas, kurių yra labai daug.
Ko gero, vienintelė stipri vieta – priekinė linija, kurios priešakyje yra Eurolygos veteranas Tornikė Šengelija ir NBA žaidžiantis Goga Bitadzė.
Sakartveliečiai užpernai dalyvavo pasaulio pirmenybėse, bet per dvejas praėjusias Europos pirmenybes nepateko į aštuntfinalį.